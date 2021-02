Jókorát ütött az északi megyén a válság

A válság fokozza a lemaradó térségek problémáit, nekik külön figyelemre volna szükségük – mondta Pekó László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A megye őszi statisztikái nem hízelgők, mi történt azóta?

Folytatódhatott a visszaesés. Ilyen nehéz helyzetre nem is emlékszem, a járvány valamennyi gazdálkodó szervezet terveit felülírta. Gyakoriak voltak a beszállítói fennakadások, rengeteg nehézséget okozott a munkaerő megtartása, ami korábban sem volt könnyű, és mindez napjainkig ható likviditási problémákat okoz az ideiglenes segítséget nyújtó hitelmoratórium ellenére. Szabolcs-Szatmár-Beregben rengeteg a kisvállalkozó, és ők nagyon sok bizonytalansággal néznek szembe. Van egy viszonylag erős idegenforgalmi és vendéglátószektor, és ezeket súlyosan érintette a járvány. A falusi boltok megmentési programja pozitív fejlemény, munkát fog adni az építőiparnak, és beruházásokat generál. Olyan helyeken is születnek üzletek, ahol eddig nem volt. Sajnos a gyárakban nálunk sok fertőzött volt, a lakosságot fokozottabban érintette a járvány, mint máshol. Lehetséges, hogy ez összefüggésben van a határ menti elhelyezkedésünkkel, ami egyébként normál helyzetben előnyökkel is járhat. A munkanélküliség aránya ugyanakkor tényleg felszökött, és az utóbbi hónapokban sem javult a helyzet, a munkaerő-kereslet magához térését a gazdaság újraindulásától várjuk. Előremutató változtatásokra is rákényszerültek a cégek, muszáj volt részletesen elemezniük és átgondolniuk a kiadásaikat, a bevételeiket, a készletgazdálkodást, az ügyfélkiszolgálást és a digitalizációt.

A megye nagyobb visszaesést szenvedett el beruházásokban az országos átlagnál.

Tudok olyan vállalkozásokról – az élelmiszeriparban is –, amelyek kénytelenek voltak elhalasztani beruházásokat. De szerencsére azért van példa az ellenkezőjére is. Fényeslitkén hatalmas logisztikai terminált kezdtek el építeni, ahol a más nyomtávú keleti vasútvonalról rakodnak át, ez Európa legnagyobb ilyen létesítménye lesz. Érdekes módon emelkedett a kiskereskedelmi forgalom, egy viszonylag alacsony szintről, de a vásárlói szokások átrendeződtek. Ha újraindul a gazdaság, számunkra kitörési pont lehet a megye kiterjedt élelmiszeripara, de a turizmus és a vendéglátás is, amelyek nemcsak a helyi zárlat miatt kerültek nehéz helyzetbe, hanem a külföldiek elmaradása miatt is. Normál helyzetben rengeteg turista érkezik hozzánk Romániából és Ukrajnából is. Nagyon fontos, hogy mielőbb magunk mögött hagyjuk a járványt. Kiemelkedően fontos, hogy haladjon a vakcinázás.

Segítene, ha a beoltottak számára meg­nyílnának a szolgáltatók kapui?

Egyelőre érzékeny pont, hogy nagyon sokan vannak, akik beoltatnák magukat, sőt, akár még fizetnének is érte, de nincs elég oltóanyag. Óriási szükség van a nyitásra, azonban ez nagyon érzékeny folyamat, óvatosan kell csinálni, olyan módon, hogy ne okozzon nagy feszültségeket. Sok a bizonytalanság is, például van, akiben az a kérdés merül fel, hogy mi van akkor, ha a kapott oltást külföldön nem ismerik el. Fontos, hogy legyenek megnyugtató európai egyeztetések az alkalmazott szabályokról, és azok világosak, és könnyen értelmezhetők legyenek.

Érdemes volna külön is segíteni a leszakadó régiókat a válságban?

Nagyon fontos, hogy a kormányzat regionális fejlesztésekben is gondolkodjon. Szabolcsban eleve alacsonyabb a vásárlóerő, mint másutt, és az ilyen régiókat indokolt külön és nagyobb figyelemmel kezelni a többinél. Ehhez hozzájárulhatnak az Európai Unió kilábalási alapjából majdan érkező pénzek. Van is ilyen regio­nális gondolkodás, épp a héten fognak összeülni hat északkeleti megye és a kormányzat képviselői, hogy együtt átgondoljuk az újraindulást.