Kipucolja a Mol a Sajót

A Mol Petrolkémia Zrt. mintegy 15 ezer tonna iszapot tervez kiemelni, majd megtisztítani a Sajó egyes tiszaújvárosi szakaszain, a tisztított iszapot újra is hasznosítaná – tudta meg a Világgazdaság. A projekt második szakaszában a Sajónak a társaság tiszaújvárosi ipartelepén lévő részeit teszik rendbe.

A teljes medertisztítás tíz évig tartana.

A társaság csökkenteni kívánja az általa az átemelő szivattyúházzal és a zsiliprendszerrel együtt üzemeltetett csatorna terhelését is. A csatornát – amelynek négy kilométer hosszú medrét az 1940-es években teherhajózásra alakították ki – a telephely csapadékvizének és tisztítást nem igénylő használt vizeinek elvezetésére is használták, továbbá ide került a telephely tisztított ipari és Tiszaújváros tisztított kommunális szennyvize is. Az 1960-as évektől már szennyező anyagok is jutottak bele, majd felgyorsult az iszapozódás, és megnőtt a mederüledékben a szénhidrogének és a mérgező fémek aránya. Ez már

a Tisza mint befogadó folyó vízminőségét is veszélyezteti.