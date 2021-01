Liget projekt: 2021-ben is folytatódnak az átadások

A Liget Budapest Projekt történetének eddigi legsikeresebb évét zárta – jelentette be Baán László, a projekt miniszteri biztosa, majd a 2020-ban elért eredményeket bemutatva elmondta, hogy tavaly birtokba vehette a közönség a Városligeti Sportcentrumot és a két kilométeres Futókört, a Mőcsényi Mihály botanikus kertet és egy újabb Kutyás Élményparkkal is gazdagodott a Liget .

Ezzel már csaknem 150.000 m2 zöldfelület újult meg a parkban.

A miniszteri biztos kiemelte a Liget Budapest Projekt közleménye szerint, hogy a tavalyi évben mérföldkőhöz érkezett a Városliget autómentesítése is, átadták a Dózsa Györgyi úti Múzeum Mélygarázst, melynek felszínén a Városligeti Promenád várja a látogatókat.

A korábban évtizedekig parkoló autók által elfoglalt, lebetonozott területen így egy hangulatos sétány jött létre,

több mint tízezer négyzetméternyi új zöldfelülettel. Baán László kiemelte, hogy immár nem tervekről, hanem a Liget projekt valóságáról alkothatott véleményt az a mintegy másfél millió látogató, aki megtekintette a projekt eddig elkészült fejlesztéseit. A miniszteri biztos hozzátette, hogy izgalmas újdonságokkal folytatódik a Városliget történelmi léptékű megújítása 2021-ben is, hiszen ez év végére megnyílik a világ egyik legfigyelemreméltóbb kortárs épületének tartott, rangos nemzetközi díjakkal elismert intézménye, a Magyar Zene Háza. A parkrehabilitáció következő ütemében pedig megújul és visszanyeri régi fényét a park egykori történeti bejárata, a Rondó, új szakasszal bővül a Városligeti Promenád, látványos attrakcióként visszatér a Ballon kilátó, valamint az új Néprajzi Múzeum és Magyar Zene Háza környezetének kertészeti kialakítása is megtörténik. 2021 őszén egyedi és látványos kiállítással nyílik meg a nagyközönség számára a Liget projekt keretében megvalósuló új kulturális intézmény, a komáromi Csillagerőd is.

2021 év végére megnyitja kapuit a több rangos nemzetközi díjjal is elismert zenei beavató intézmény, a Magyar Zene Háza. A japán sztárépítész, Sou Fujimoto tervei alapján készülő házat a világ legjobban várt, 2021-ben elkészülő épületei közé sorolta a napokban az amerikai CNN is. A ház kivitelezése jó ütemben halad előre, az organikusan hullámzó, lyukakkal áttört tetőszerkezete és az egész Európában legnagyobb, vízszintes szerkezeti osztás nélküli, hatalmas üvegfalai már láthatóak a parkban, tavasszal pedig megkezdődik az állandó kiállítás építése is.

– hangsúlyozta Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításával megbízott Városliget Zrt. vezérigazgatója.

2020-ban elérte legmagasabb pontját az új Néprajzi Múzeum díjnyertes épülete,

a Liget Budapest Projekt keretében épülő intézmény kivitelezése jó ütemben halad a korábbi parkoló helyén, az 56-osok terén. Már látható az épület majdan két domboldalt képező íves szerkezete, míg a – kiállítótereknek is helyet adó – térszín alatti szinteken már a szakipari munkákat végzik.