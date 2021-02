Magyarország a következő években is vonzó befektetési célpont marad

A beruházások és fejlesztések ösztönzése áll a kormány Gazdaság-újraindítási Akciótervének középpontjában – jelentette ki Varga Mihály a Külgazdasági és Külügyminisztérium misszióvezetői értekezletén.

A pénzügyminiszter kiemelte, hogy hazánk továbbra is Európa egyik legvonzóbb befektetési célpontja marad a csökkenő adók, a támogató üzleti környezet, a jól képzett munkaerő és a magas fokú biztonság eredményeként.

A koronavírus-járvány átmenetileg megakasztotta Magyarország dinamikus felzárkózását, de a gazdaságvédelmi intézkedéseknek és az ország ellenálló-képességének köszönhetően az utolsó negyedévben már növekedni tudott a magyar gazdaság

– tájékoztatott Varga Mihály.

Mint fogalmazott: a tavalyi negyedik negyedéves bruttóhazaitermék-mutató szerint az Európai Unió 27 tagállama közül az ötödik legjobb eredmény értük el. Köszönhető ez az elmúlt tíz év következetes gazdaságpolitikájának, illetve annak, hogy a költségvetés jelentős forrásokkal támogatja a gazdasági élet szereplőit – tette hozzá a pénzügyminiszter.

A tárcavezető azt is kiemelte, hogy a járvány ellenére 2020 eleje óta 2500 milliárd forintnyi beruházást jelentettek be Magyarországon. A hazai gazdaság jó állapotát jelzi az is, hogy a hitelminősítők a válság ellenére is befektetésre ajánlják hazánkat. A pozitív üzleti környezetet jellemezve Varga Mihály elmondta, hogy uniós összevetésben hazánkban a legalacsonyabb a társasági adó mértéke, és az adócsökkentés a gazdasági visszaesés időszakában is folytatódott.

A fényt már látjuk, de nem tudjuk pontosan, hogy milyen hosszú az alagút

– jellemezte a koronavírus-járvány okozta helyzetből való kilábalást Varga Mihály.

Mint fogalmazott: az újraindításhoz megfelelő szintű átoltottságot kell elérni, ezért a vakcina- és védőeszköz-beszerzésnek a jövőben sem lesz költségvetési akadálya. A nagyarányú átoltottság nyomán a II. negyedévben kétszámjegyű bővüléssel térhet vissza a növekedés, amely az eddigi legmagasabb ütemű bővülés lehet a magyar gazdaságban.

Varga Mihály arra is kitért, hogy a kormány a gazdaság újraindításában, a befektetések Magyarországra vonzásában kiemelten számít a külképviseletek munkájára