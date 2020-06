Megugrik a németek uniós hozzájárulása

Az Európai Unió vezetői pénteken tárgyalnak a következő hétéves költségvetésről, és a tagállamoknak – különösen Németországnak – mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk.

Németország éves hozzájárulása az Európai Unió költségvetéséhez 42 százalékkal, évi 13 milliárd euróra nő a következő időszakban – jelentette a Die Welt című napilap tegnap berlini kormányzati számításokra hivatkozva. A legújabb javaslatok szerint ugyanis

a tagállamoknak a GDP-jük 1,075 százalékát kéne befizetniük a következő hétéves büdzsébe – 2018-as adatok alapján összesen 1100 milliárd eurót.

A 2021–2027-es büdzséről pénteken tárgyalnak majd virtuálisan az EU vezetői, és a megbeszélésen szó lesz a koronavírus-helyreállítási alapról is.

A német gazdaságot igen rossz helyzetben éri a befizetések emelése. A berlini szakminisztérium tegnap kiadott havi jelentésében figyelmeztetett, hogy a második negyedévben az előző három hónapban mértnél is nagyobb lesz a visszaesés, és az év fennmaradó részében is csak lassú javulásra lehet számítani. A GDP 2,2 százalékkal zsugorodott január és március között, így Európa legnagyobb gazdasága a második világháború óta nem látott recesszióval néz szembe. A gazdasági minisztérium azért jó hírekkel is szolgált: a mutatók azt jelzik, hogy az ország túljutott a nehezén, és a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozások fokozatos feloldása után a gazdaság májusban éledezni kezdett. A tárca előrejelzése szerint a külkereskedelem teljesítménye is javult az elmúlt hónapban, miután áprilisban a kivitel és a behozatal is történelmi visszaesést szenvedett el. Ennek ellenére az egész évet tekintve csökkenésre számítanak az exportban és az importban is.

Angela Merkel kancellár kormánya egyelőre nem módosította az áprilisban kiadott növekedési kilátásokat, vagyis éves szinten a GDP 6,3 százalékos zsugorodására számít. Berlin 130 milliárd eurós ösztönzőprogrammal próbálja fellendíteni a gazdaságot, és a szükséges pénz előteremtéséhez az eladósodást is vállalja. A kormány az idén 218 milliárd euró hitelt vesz fel – nyilatkozta a Bild című napilapnak tegnap Eckhardt Rehberg, Merkel pártjának, a Kereszténydemokrata Uniónak (CDU) a képviselője, a Bundestag költségvetési bizottságának tagja.

