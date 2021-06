A Pénzügyminiszter múlt héten jelentette be a 15 milliárd forintos ruhaipari pályázatot, most újabb nyertes magyar vállalkozásról számolt be Facebook-oldalán.

Összesen 142 millió forintból fejleszti budapesti üzemét a Diapolo:

Újabb termékek gyártásába kezd, többek között egészségügyi ruházatokat is előállít majd.

Bővíti munkavállalóinak létszámát.

Környezetbarátabbá teszi termelését.

Növeli külpiaci teljesítményét.

A szektorban megvalósuló beruházások munkahelyeket teremtenek és növelik Magyarország exportteljesítményét, ezért a gazdaság újraindításában is fontos szerepük van.