Sokmilliárdos mentőövvel sem biztos a túlélés

Mintegy tizenötmilliárd forint elmaradó bevételt fizet meg a turisták fogadásától eltiltott szálláshely-szolgáltatóknak az állam. Az elviteles kiszolgálásra korlátozott vendéglátóipart 3,5 milliárd forint bértámogatással és járulékmentességgel segítik.

Egyértelművé tette a hivatalos kormányrendelet, hogy nemcsak a szállodákban, hanem az összes szálláshely-kategóriában tiltott a turisták fogadása a következő harminc napban, ezért szerdán reggel törölni kellett a november 11-re és későbbre rögzített szabadidős szállásfoglalásokat.

A Szallas.hu ügyvezetője, Szigetvári József a Világgazdaságnak elmondta, hogy az intézkedésektől függetlenül is számítottak a novemberi foglalások 40 százalékos elmaradására. A Szallas.hu-n keresztül 24 ezer aktív foglalás élt erre a hónapra.

A kormányfő hétfői bejelentése után teljesen leálltak a foglalások, és a tavaszi tapasztalatok alapján várhatóan több hétre hibernálódik a piac.

Ennek következtében most azt sem lehet tudni, hogy van-e egyáltalán értelme az év végi ünnepekre, karácsonyi, szilveszteri utazásra készülni. Minden a járványhelyzet alakulásától függ, aminek nem kizárt, hogy a szálláshely-szolgáltatók második szezonja, a máskor igen forgalmas december is teljesen áldozatul esik. (Üzleti vagy hivatalos céllal utazókat továbbra is fogadhatnak a szálláshelyek.)

A következő hetek bevételkiesését a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) regisztrált szálláshelyek számára az állam megtéríti, egészen pontosan a november 8-ig beérkezett, a zárás utáni harminc napra vonatkozó bevételkiesés 80 százalékát kapják meg az érintettek. Mint azt Guller Zoltán, az NTAK-t működtető Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a távirati irodával közölte, 11 ezer szálláshely-szolgáltatónak 928 ezer rögzített vendégéjszaka után mintegy 15 milliárd forint támogatást fizet ki az állam. Arról egyelőre nincs információ, hogy ezt milyen formában és mikor kapják meg az érintettek.

Valójában nem a ténylegesen elmaradó bevételeik 80 százalékához jutnak majd hozzá a szolgáltatók, hanem csak a bent lévő, nagyon szerény rendelésállomány után kapnak kompenzációt – mondta a Világgazdaságnak Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Rámutatott:

a bizonytalan helyzet miatt már a 24–48 órás foglalások voltak jellemzők, a vendégek nem terveztek hetekkel előre, egyszerűen csak betoppantak a szállodákba, ahol bőven volt hely.

A szobafoglaltság harmada, negyede volt a tavalyinak, még vidéken is. A szállodák kérik a bér- és járulékkedvezmények kiterjesztését a szálláshely-szolgáltatókra is, amit a kormányrendelet szerint a vendéglátóhelyek mellett a szálláshelyeken lévő – külön működési engedéllyel rendelkező – éttermek után igényelhetnek csak.

A szövetségi elnök szerint sokan nem tudják, hogy a bérek felének állami átvállalása és a járulékok elengedése után is csak a korábbi jövedelmük töredékéhez jutnak hozzá a dolgozók, hiszen a vendéglátásban a borravaló, illetve a szervizdíj nagyobb tétel, mint az alapfizetés, és ezeknek a kiesését semmi sem pótolja. A támogatás ráadásul elbocsátási tilalmat is megjelöl, bár csak harminc napra jelent továbbfoglalkoztatási kötelezettséget.

A vendéglátóhelyek több mint fele már bezárt, több tízezer dolgozót küldtek el a cégek.

Azt nem lehet tudni, hogy most hány munkavállaló után veszik majd igénybe a kedvezményeket a munkáltatók. Guller elmondása szerint a bruttó munkabér 50 százalékának átvállalása 3,5 milliárd forint értékű támogatás a következő harminc napra.

Bürokráciacsökkentés

A házhoz szállítás adminisztratív terheit csökkenti a kormány a Magyar Közlönyben megjelent részletszabályok szerint, ennek eredményeként a taxisok is bevonhatóak a feladat ellátásába. Kivételesen a „lakosság ellátása céljából végzett, üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján”. Az egymilliós megrendelői bázist kiépítő NetPincér a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy már hétfőn megugrott a csatlakozni kívánó éttermek száma, akárcsak tavasszal. Az adminisztráció náluk alig három nap, miközben a NetPincér szerint egy ilyen rendszer fenntartása igen magas költséggel járhat, és nem rentábilis abban az esetben, ha csak egy-egy étterem működtetéséhez veszik igénybe.