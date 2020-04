Tizedével estek vissza a közbeszerzések

A kis- és középvállalkozások csaknem azonos mennyiségben nyújtottak be győztes ajánlatot januártól márciusig, mint a tavalyi első negyedévben. Több az árubeszerzés, kevesebb az építési beruházás.

Mintegy 10 százalékos csökkenés tapasztalható az első negyedévben lezárult közbeszerzések számában a tavalyi azonos időszakhoz képest

– erről a Közbeszerzési Hatóság főtitkára, Kovács László tájékoztatta a Világgazdaságot. A pontos statisztikából az látszik, hogy január 1. és március 27. között 1969 eredményes, keretmegállapodás nélküli tendereztetés fejeződött be, a 2019-es hasonló periódusban még 2191 volt a közbeszerzések száma. A visszaeséssel párhuzamosan az eljárások értéke is mérséklődött: a teljes összeg 15,7 százalékkal lett kevesebb éves bázison, az első három hónapban 648,6 milliárd forint volt az előző évi 769,6 milliárd forinttal szemben. Kovács László azt is kiemelte, hogy nőtt a rendkívüli sürgősségre alapított, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások száma. Ebben további emelkedés várható, ahogy a már megkötött közbeszerzési szerződések módosításában is.

A koronavírussal összefüggésben indult eljárásokat az erre az eljárástípusra irányadó, speciális szabályok szerint folytatják le. Ez azt jelenti, hogy nem szükséges az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer alkalmazása, ha azonnal tárgyalással indul az eljárás. Ezen túlmenően a formalizált szabályok alkalmazása alól is mentesül az ajánlatkérő. A hatóság főtitkára jelezte, hogy ezen a téren soron kívül, kiemelt figyelmet fordít a törvényességi ellenőrzésre.

Bizonyos beszerzéseket az illetékes minisztérium meghatározott szervezetek hatáskörébe utalt,

például az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Semmelweis Egyetemet jelölte ki a veszélyhelyzettel összefüggő egészségügyi beszerzések lebonyolítására. Több ajánlatkérő maga intézi az ilyen irányú beszerzéseket, például az önkormányzatok is. Védőfelszerelések, fertőtlenítőszerek, lélegeztetőgépek, koronavírustesztek beszerzésére számos felhívás jelent meg, ezek becsült összértéke 2,93 milliárd forint.

