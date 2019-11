Világjáró borszakértők írnak könyvet Magyarországról

Az Exotic Wine Travel díjnyertes borszakírói, Charine Tan és Matthew Horkey negyedik boros tematikájú könyvük kiadására készülnek. A Discover Hungarian Wine: A Visitor-Friendly Guide („Fedezd fel a magyar bort: kalauz borturistáknak”) mostantól előjegyezhető a Kickstarteren. A borturistáknak, a kezdő és a haladó borrajongóknak egyaránt hasznos kalauz a legjobb magyar borokat és borászatokat ismerteti.

A kötet több praktikus szempontból közelíti meg a magyar bor témáját.

Bemutatják Magyarország 6 borrégióját és 22 borvidékét. A történelmi áttekintésen túl az éghajlati jellemzők, a földrajzi adottságok, a főbb fajták és a meghatározó borászati stílusok is fontos szerepet kapnak. Kalauzt kínálnak a magyar boros címkék értelmezéséhez.

A „Hogyan ejtsük a magyar neveket?” kérdést is megválaszolják. A borajánlások, kóstolási jegyzetek és ételpárosítási javaslatok mellett pedig kitérnek arra is, hogy hol érdemes magyar bort vásárolni. A könyv megírásában a magyar bor olyan szakértői is szerepet vállaltak, mint Elizabeth Gabay Master of Wine és a magyar borkritikus, Ercsey Dániel.

Matthew Horkey így fogalmaz arról, miért tartja izgalmasnak a témát:

Magyarországon közel 65 ezer hektáron művelnek szőlőt, az őshonos fajták száma eléri a negyvenet, az egyedi borstílusoknak se szeri, se száma, kezdve a történelmi jelentőségű bikavértől a világ egyik legelső dűlőbesorolási rendszerét felállító Tokajjal bezárólag, vagyis minden borrajongó megtalálhatja az ízlésének megfelelő, kiváló borokat.

A könyvben fellelhető gyakorlati információk segítenek a Magyarországra látogatóknak megismerni és megszeretni a magyar borokat, beszerzési forrásokat találni, és mindenekelőtt meghozzák a kedvet a magyar bor felfedezéséhez.

„Az Exotic Wine Travel kalauzok megírásakor mindig az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy időt és pénzt takarítsunk meg a borrajongóknak és turistáknak azáltal, hogy segítünk lerövidíteni vagy egyenesen átugrani azt a szakaszt, amikor vaktában keresik az ízlésüknek megfelelő borokat. Olyan könyvet akarunk a kezükbe adni, amilyen nekünk is jól jött volna, amikor először utaztunk egy-egy bortermelő országba” – mondja Charine Tan.

A szakma jeles képviselői nem fukarkodnak a dicséretekkel. John Szabo kanadai Master Sommelier, könyvszerző a következőket nyilatkozta:

Magyarország az egyik utolsó olyan nagy hagyományú bortermelő ország Európában, amely még nem kapta meg a méltó nemzetközi elismerést.

„A magyar bort dicső történelme, őshonos fajtái és a borászati stílusok gazdag tárháza feljogosítaná arra, hogy szélesebb körben ismerjék. Charine és Matthew a téma iránti elkötelezettségéhez kétség sem férhet, és tekintettel arra, hogy mennyi időt szántak Európa kevésbé ismert vidékeinek megismerésére, beleértve Magyarországot is, nincs senki, aki náluk alkalmasabb lenne az ország értékeit bemutatni.”