Átfogó intézkedésekről döntött az MNB

Átfogó intézkedésekről döntött a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa – kezdte tájékoztatóját Matolcsy György. A jegybankelnök szerint 2010-19 között Magyarország rendkívül sikeres gazdaságtörténetet írt, 2010 és ’12 között a világtörténelem legsikeresebb válságkezelését hajtotta végre, 2013-tól pedig fejlődési pályára állt – visszaelőztük Lengyelországot, megelőztük Görögországot.

Most viszont veszélybe került az elmúlt 10 évben elért eredmény. A vírus megtámadta Magyarországot, a szervezetünket, a kormány, az állam működését, a vállalatokat, a családot és ha nem hagyjuk, akkor a pénzügyeinket is.

Akkor adja az MNB a legjobb választ, ha megerősíti a magyar pénzügyi rendszert. A cél visszakerülni a dinamikus gyors fejlődési pályára – mondta Matolcsy György, aki hozzátette, azért hozhattak most fontos intézkedéseket, mert az elmúlt 7 évben a jegybank valóban magyar, nemzeti működést produkált, erősítette működését, szélesítette eszköztárát.

Újraindul az NHP

Újraindítják a Növekedési Hitel Programot (NHP), az új program NHP Hajrá lesz, jelezve, hogy lendületet akarnak adni a gazdaságnak. Az Lendület és forrás programhoz 1000 milliárd forint forrást rendeltek és hozzátették a még meglévő 500 milliárdos NHP fix forrást.

Megnézték, hogy lehet e javítani, lazítani még jobban csiszolni a növekedési hitelprogram tulajdonságait és arra jutottak, hogy igen

a hitel maximális futamideje 10-ről 20 évre módusul

az igényelhető maximális keret 10-ről 20 milliárd forintra nő

A program továbbra is a mikro-, kis és középvállalatok programja. A válságkezelés mellett ez elég forrás lehet arra, hogy a cégek akár előzzenek is vele a kanyarban. A hitel így beruházás, forgóeszköz-finanszírozásra (ezen belül bérfizetésre), hitelkiváltásra, sőt adott esetben más cégek felvásárlására is felhasználható.

A bankrendszer tagjainak, akik részt vesznek a programban a 2,5 százalékos maximális kamat fenntartása mellett 4 százalékos kamattámogatást ad a jegybank. Így 6,5 százalékos mozgástere van a bankoknak. Az MNB arra hív fel minden céget, hogy versenyeztessék a bankokat, mert így nekik akár negatív kamaton is megérheti a jó cégek finanszírozása. A kamattámogatás 2021. június 30-ig él.

Elvárás a bankoknak, hogy 2 hét alatt hozzanak döntést a hitelről. A határidő elnyúlása esetén az MNB másik pénzintézethez helyezi a hitelkérelem elbírálását.

Enyhítik a kötvényprogramot

A Növekedési kötvényprogram új forrást nem kap, de a feltételeket módosítják. Matolcsy György megjegyezte: a korábban megszavazott 450 milliárdos forrás fele megvan erre, de készek arra, hogy a kihasználtság növekedése esetén emeljék a keretösszeget.

A futamidő 10 helyett 20 év lesz itt is, s az MNB az eddigi 20 helyett akár 50 milliárd forint értékben vesz részt a kötvénykibocsátásban

250 milliárdos osztalék

Matolcsy György bejelentette: a Monetáris Tanács megadta a felhatalmazást arra, hogy az MNB 250 milliárdos osztalékot fizessen a költségvetésnek. A jegybank 2013. óta nyereséges, ám a mostani osztalékot az emeli meg rendkívüli mértékben, hogy az MNB 137 milliárd forintos nyereséget ért el egy tavalyi arany-ügyleten.

A jegybank 0 százalékra szállította le a bankrendszer tartalékszintjét. Ezzel 250 milliárddal növelték a bankrendszer likviditását, ennyivel több hitelt adhatnak, ennyivel több állampapírt vásárolhatnak a pénzintézetek. A bankrendszer így képes lesz arra, hogy (a háztartásokkal) lefedje az állam állampapír-kibocsátását, így az államadósság finanszírozása biztosított Matolcsy György szerint.

A lépésekkel az MNB összesen 3000 milliárd forint új forrást adott a magyar gazdaságnak, ami a GDP 6 százalékának megfelelő összeg. Matolcsy György szerint ennél nagyobb összeget csak nálunk jobb gazdasági helyzetben lévő országok jegybankjai tudtak gazdaságtámogatásra fordítani.

Kamatemelés

Célzottabbá tettük az MNB eszköztárát – jelentette be Nagy Márton jegybanki alelnök. Szerinte az nyer, aki biztonságot és bizalmat ér el a gazdaság egészében.

Az MT a kamatfolyosót szimmetrikussá tette. Az egynapos betéti kamat mínusz 5 bázisponton marad, és az alapkamat is 0,9 százalékon maradt. Ugyanakkor az egynapos hitel kamatát, illetve az egyhetes fedezett hitel eszköz kamatát 1,85 százalékra emelte a jegybank. Mindez azt jelenti hogy a kamatfolyosó 190 bázispontra szélesedett. Nagy Márton tájékoztatása szerint az egyhetes betéti eszköz kamata továbbra is megegyezik az alapkamat 0,9 százalékos szintjével, de az MT mostani döntésével engedélyezte, hogy a szélesebbre nyílt kamatfolyosón az eszköz kamata ettől a szinttől eltérhessen akár felfelé, akár lefelé. Az eszköz kamatáról így a hetente aktuális tender meghirdetésekor határozhat jegybank. Az MNB Eszközvásárlási programba kezd:

– a másodlagos állampapírpiacon fognak vásárolni, a részletek a következő hetekben várhatóak – ekkor dőlhet majd el, hogy kitől (csak bankoktól vagy befektetési alapoktól, biztosítóktól is vesznek-e papírokat), milyen futamidőre vásárolnak majd, illetve, hogy egyedi ügyleteket kötnek, vagy állampapír-vásárlási tendereket hirdetnek meg.)

– újraindul a jelzáloglevél-vásárlási program is. Itt az elsődleges és másodlagos piacon is vásárolnak majd. Felmérésük szerint idén 150-300 milliárd forint értékű jelzáloglevél-kibocsátás várható a pénzintézetektől. A kiszorított likviditás korábbi 300-500 milliárdos határának fenntartásának az új keretrendszerben nincs értelme, hiszen az eszköztár átalakítása feleslegessé teszi a a célszintet. Hétfőnként lesz swap piaci tender, szerdán fedezett hitel tendert fognak tartani 3, 6 és 12 hónapos és három- valamint öt éves időtávban, csütörtökön pedig az egyhetes betéti tendert tartják meg, amelynek jelentősége így nagyban felértékelődik.

Az új keretrendszer nagyobb rugalmasságot biztosít a monetáris politikának, új szereplőket hív be a piacra. A lépések hatására Nagy Márton szerint a hozamgörbe laposodhat, miközben a hitel- és az eszközpiacokon lazításra nyílik lehetőség.