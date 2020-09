Itt az MNB 50 pontos gazdaságélénkítő javaslatcsomagja

Számos tavaszi járványintézkedés visszaállítása mellett eddig nem ismert lépéseket is javasol a jegybank.

Kijött a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 50 pontos gazdaságélénkítő javaslatcsomagja, amely korábban már szóba került, illetve kidolgozás alatt álló intézkedések mellett új lépéseket is tartalmaz. Az intézkedéseket kilenc témakörben foglalták össze, az első a munkahelyekről szól, ezek között is kiemelt helyen szerepel a munkahelyvédelmi bértámogatási program folytatása.

A tavaszi programok szeptemberben kezdtek kifutni, ami várhatóan több cégénél elbocsátásokhoz vezet, ennek megelőzésére szolgálna a munkahelyvédelmi program.

Az MNB szerint fontos lenne támogatni azokat is, akik a koronavírus miatt veszítették el a munkájukat,

ami nemcsak egyéni szinten lényeges, hanem a lakossági fogyasztást is erősítheti. Új elem a jegybanki tervben az átképzések támogatása, illetve az álláskeresési járadék meghosszabbítása a képzésben résztvevők számára.

A családi adókedvezmény emelése szintén fogyasztást segítő intézkedés lehet,

korábban a Világgazdaság is írt arról, hogy bevezetése óta közel ötödével ér kevesebbet az egy, illetve három vagy többgyerekesek adóvisszatérítése, az összegek emelését egyébként családügyi szervezetek is időszerűnek találják. Említésre érdemes a gyereket nevelő álláskeresők járadékának emelése. A lakáspiaci javaslatok alapvetően a tavaly év végén kifutott áfakedvezmények visszaállítását célozzák, valamint bérlakásprogramot vezetne be fiataloknak és állami alkalmazottaknak.

A pénzügyi rendszernek leginkább az MFB által felállítandó eszközkezelővel segítenék, és a vállalati csődeljárást is megreformálnák.

A keresletet célzottan a gázárcsökkentéssel, egészségügyi és pedagógusi fizetésemeléssel támogatnák elsősorban. A beruházási szektort az egészségügyi infrastruktúra és a kutatói kapacitások növelésével képzeli el az MNB, valamint a vasúti és közúti fejlesztések is elengedhetetlenek, ezek a lépések egyben hosszútávú versenyképességi célokat is szolgálnak. A gazdaság zöldítésére is javaslatokat fogalmazott meg a jegybank, jellemzően a később tervezett programok előrehozását sürgetik, valamint a vízközművek felújítására tettek javaslatot.

A digitalizációt kormányzati megrendelésekkel pörgetnék fel, mind hardware, mind software fronton.

A gazdaság átszervezésére is tesznek javaslatot az MNB szakértői, jobban támogatnák az otthoni munkát, valamint járványügyi intézkedéseket is megfogalmaznak.