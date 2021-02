Rendkívüli gazdasági helyzetben rendkívüli megoldások kellenek

Hiba lett volna hagyományos gazdasági eszközökkel válaszolni a válság által kiváltott rendkívüli gazdasági helyzetre, ezért is döntött úgy a kormány, hogy rendkívüli gazdasági helyzetre rendkívüli választ kell adni

– mondta pénteken, Vecsésen a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Soós Tészta Kft. kormányzati támogatást igazoló okiratának átadásán közölte: a kormány a munkanélküliség következményeinek kezelése helyett a munkanélküliség megelőzésére helyezte a hangsúlyt.

Az elmúlt hónapok és a nemzetközi statisztikák azt támasztják alá, hogy a kormány válságkezelése sikeres volt. Globálisan 42 százalékkal estek vissza a külföldi beruházások tavaly, Magyarországon ezzel szemben 140 százalékos bővülés volt

– fűzte hozzá a miniszter.

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a nagy nemzetközi vállalatok nemcsak fenntartották magyarországi működésüket, hanem a gazdasági kapacitások újraelosztásáért folytatott versenyben újabb és újabb beruházásaikat hozták Magyarországra.

Hozzátette, hogy emellett a magyar gazdaság lelkét a magyar tulajdonban, magyar családi tulajdonban lévő vállalkozások adják. Főként azok, amelyek olyan stratégiai ágazatban működnek, mint az élelmiszeripar, amely a világjárvány alatt is jól teljesített, a tavalyi évben is 8 százalékos növekedést tudott felmutatni, és ma is 147 ezer embernek ad munkát. A miniszter rámutatott: Magyarországnak az a stratégiai érdeke, hogy minél nagyobb legyen a magyar vállalatok szerepvállalása a gazdasági teljesítményben és minél nagyobb legyen a magyar tulajdonban lévő vállalkozások szerepe a magyar lakosság élelmiszerellátásában.

Kiemelte: ezt a stratégiai célt szolgálja a Soós Tészta Kft. 60 millió forintos fejlesztése, amelyhez 20 millió forint támogatást biztosít a kormány.

A magyar gazdaságfejlesztési rendszer tudja kezelni a 600 milliárd forintos giga akkumulátorgyártó beruházásokat és legalább annyi figyelmet fordít a 60 millió forintos családi vállalkozási beruházásokra is

– fűzte hozzá a tárcavezető.