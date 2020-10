Szijjártó: a magyar gazdaság hatalmas lehetőségek előtt áll

A magyar gazdaság hatalmas lehetőségek előtt áll: a világjárvány miatt sok vállalat megszűnt, meggyengült, vagy kiszorult a világpiacokról, a magyar vállalatok azonban betörhetnek az új piaci résekbe, növelve bevételeiket, a foglalkoztatást, erősítve a magyar gazdaság egészét – mondta a külgazdasági és külügyminiszter Nagyatádon szerdán.

Szijjártó Péter az édességiparban tevékenykedő Chocoland Kft. nemzeti exportvédelmi programban kapott kormányzati támogatását igazoló okirat átadásakor azt hangsúlyozta, a világjárvány nem kizárólag az emberek életét és egészségét, hanem a munkahelyeket is veszélybe sodorta.

Úgy vélte: szinte nincs olyan iparág, ahol ne alakultak volna át alapvetően az erőviszonyok,

és bár a világjárvány következményei a magyar vállalatoknak is jelentenek kihívásokat, de legalább annyi lehetőséget is tartogatnak a számukra. Kiemelte, a kormány célja, hogy a magyar vállalatokat segítse betörni ezekre a helyekre. Szavai szerint ahhoz, hogy élni is tudjanak a kínálkozó lehetőséggel, a vállalatoknak márkaépítésre, digitális fejlesztésekre van szükségük és el kell jutniuk a leendő megrendelőkhöz.

A kormány ezért támogatási programot indított, amelyben azokat a vállalatokat segíti, amelyek ki akarják használni a világgazdasági változásokat, újabb és újabb külpiaci megrendeléseket kívánnak szerezni, hozzájárulnak a magyar gazdaság exportteljesítményének növeléséhez – közölte. Jelezte, hogy a külpiacrajutási támogatás 2 milliárd forintos keretéből 46 cég kap támogatást, amelyek stratégiát, terveket készítettek exportpiacuk növelésére. A forrás a cégek projektköltségének a felét fedezi.

A Chocoland Kft. 50 millió forint kormányzati támogatást kap 100 millió forintos külpiacra jutási projektjéhez,

hogy exportpiaci részesedést tudjon szerezni Németországban, Hollandiában, Nagy-Britanniában és az Egyesült Arab Emirátusokban. A külgazdasági és külügyminiszter szólt arról, hogy Magyarországnak világviszonylatban „nem túl nagyméretű”, 10 milliós piaca van, de „a magyar emberek munkájából, kreativitásából, szorgalmából fakadóan” a magyar gazdaság

világgazdasági súlya sokkal nagyobb annál, mint amit egy ekkora piac indokolna.

A lakosságszám tekintetében a 92., az exportteljesítményt nézve a 34. helyen vagyunk a világranglistán. Hangsúlyozta:

azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a magyar gazdaság erősebb legyen a világjárvány után, mint előtte volt. Minél erősebbek a magyar vállalatok, annál erősebb a magyar gazdaság.

Vajda Dániel Szilárd, a Chocoland Kft. marketing menedzsere beszámolt arról, hogy a céget 2007-ben a szülei alapították. A bérgyártással is foglalkozó társaság 21 embert alkalmaz, szaloncukrot, táblás csokoládét, csokoládéfigurákat, szőlőcukrot és egyedi bonbonokat készít. A cég tavalyi árbevétele az előző évi duplája, 146 millió forint volt, s 36 millió forint nyereséget ért el 2019-ben.