Nemzetközi figyelmet kapnak a hazai tudományos parkok

Az innovációs és technológiai miniszterrel és több egyetem vezetőjével is tárgyalt Magyarországon Luis Sanz, a Tudományos Parkok Nemzetközi Szövetségének (IASP) főigazgatója.

Mekkora változást lát legutóbbi, másfél évvel ezelőtti látogatásához képest?

Több, pozitív változást is tapasztaltam. Látszik, hogy a kormányzat és a kapcsolódó szereplők kezdik mélységében is érteni a tudományos parkok küldetését, és strukturáltan támogatják a szükséges eszközök fejlesztését. Örömteli, hogy a tudományos és technológiai parkok kialakításában és fejlesztésében a magánszektor is részt vesz. Talán a legfontosabb változás, hogy a tudományos parkok, mint a tudásalapú gazdaság fejlesztésének eszközei jelennek meg a szakpolitikai döntésekben. Ez az eszközrendszer a gazdaság és a társadalom minden szegmensére kihat, multiplikátor hatásúak és pozitív eredménye a mérőszámok mindegyikében meg fog jelenni. És ez a változás nagyon gyors lesz.

Találkozott Palkovics miniszterrel, miről egyeztettek?

Az egyetemek harmadik missziójáról, a gazdasági részvételéről beszélgettünk. Rámutattam a miniszternek, hogy ebben a kérdésben különösen nagy figyelmet kell fordítani a tudományos parkokra, mert ezek segítségével az egyetemek könnyebben be tudnak lépni a gazdasági folyamatokban, biztosítják a természetes kapcsolatot a piaccal. Ehhez persze az egyetemeknek és a tudományos és technológiai parkoknak szorosan együtt kell működniük. Aztán beszéltünk a hazai tudományos parkok nemzetközi részvételének növeléséről. Be kell csatornázni a nemzetközi vérkeringésbe, ebben tudunk segíteni, és Palkovics miniszter úr is arra bátorított bennünket, hogy e cél érdekében továbbra is szorosan működjünk együtt a hazai szervezettel, a Tudományos és Technológiai Parkok Szövetségével (TTPSZ) és az általa képviselt parkokkal.

Miről egyeztetett a Debreceni Egyetem kancellárjával és a MOME rektorával?

Az egyetemek számára hozzáadott érték az IASP nemzetközi tapasztalata, a hazai szövetséggel pedig szoros az együttműködésük. Segítünk nekik a megfelelő stratégiai és üzleti modell megválasztásában és kialakításában, ugyanis ami az egyik egyetemnél működik, nem biztos, hogy a másiknál is fog. Ösztönző volt számomra, hogy a magyar egyetemek vezetői olyan fejlesztési modellként tekintenek a science parkra, ami növeli az egyetemek értékteremtő- és versenyképességét. A MOME fejlesztési elképzelései illeszkednek a mi modellünkbe, a kreatív ipar pedig a közeljövő egyik kitörési pontja lehet a magyar gazdaság számára. A Debreceni Egyetem által létrehozott science park megfelelő alap jövőbeli fejlesztéseihez, példaértékű minden szereplő számára.

Hogyan látja a magyar gazdaság és tudomány helyzetét és a köztük lévő kapcsolatot?

Magyarország helyzete nagyban kapcsolódik az európai trendekhez. Minden pozitív változásnak erős innovációs és vállalkozói struktúrán kell alapulnia. Ez az a két elem, amire a magyar gazdaságnak nagyobb hangsúlyt kell fektetnie. Először is, az innováció szükséges és elkerülhetetlen a társadalom minden szegmensében, különösen a vállalati szférában. Másodszor, óriási figyelmet kell fordítani a vállalkozói szellem előmozdítására és erősítésére. A jövő ebben rejlik. Harcolhatunk azért, hogy a multinacionális vállalatok az országban telepedjenek, erre is szükség van, de a valódi igény, hogy olyan saját vállalkozások jöjjenek létre, amelyek néhány év múlva nagyvállalatokká lépnek elő. Ez az igazi siker. A tudományos és a technológia parkok ebben sokat segíthetnek, és mindent megadnak a sikeres induláshoz és megerősödéshez.

Támogatja, hogy a 2022-es IASP Közgyűlését Magyarországon rendezzék?

Támogatom és ösztönzöm a magyar kollégáimat, hogy lépjenek tovább ebben az ügyben, mint minden ilyen kezdeményezést. Szerintem Budapest egyike azoknak a nagyszerű városoknak, ahol kiváló nemzetközi konferenciákat tartanak, minden megvan, amire szükség lehet. Illetve egy európai divíziós műhely is lesz még idén Budapesten.