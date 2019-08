Tovább zsugorodott az okostelefonok globális piaca

Csökkenést hozott a második negyedév az okostelefonok piacán, a nagy kérdés, hogy az új Samsung csúcsmobil és az ősz elején érkező iPhone megtöri-e a negatív trendet.

A második negyedévben világszerte 333,2 millió okos­telefont adtak el a gyártók, ez 2,3 százalékos visszaesés az egy évvel korábbihoz képest – derül ki az IDC előzetes adataiból. A kutatócég elemzése szerint a csökkenésben meghatározó szerepet játszott, hogy a legnagyobb piacokon, Kínában és az Egyesült Államokban még mindig viszonylag jelentős zuhanást mértek.

Igaz, a szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy

a távol-keleti országban az előző negyedévekhez képest valamivel kedvezőbb volt a helyzet az április–júniusi időszakban, ami arra enged következtetni, hogy az év második felében már javulhatnak az eladások számai a világ legnagyobb piacán.

Az IDC elemzésében külön kiemelik a Huaweit, amely az amerikai intézkedések miatt került nehéz helyzetbe a második negyedévben. Úgy tűnik, a társaságnak sikerült súlyosabb megrázkódtatás nélkül átvészelnie a nehéz időszakot, mert növelni tudta értékesítését, bár a korábbinál valamivel visszafogottabb mértékben. A Huawei 58,7 millió okosmobilt szállított le az üzletekbe, ami éves összevetésben 8,3 százalékos bővülésnek számít, és a második negyedévben már a piac 17,6 százalékát fedte le.

A legnagyobb gyártó továbbra is a Samsung 22,7 százalékos piaci részesedéssel, ráadásul a dél-koreai társaság 5,5 százalékkal növelni tudta forgalmát.

Lényegesen gyengébben sikerült az április–júniusi időszak a korábbi legnagyobb riválisnak, az Apple-nek, amely majdnem ötödével kevesebb iPhone-t szállított ki kereskedelmi partnereinek. Érdemes itt megjegyezni, hogy újrahasznosítási programja és a használt iPhone-ok intenzív kereskedelme folytán a cég teljes piaci szerepe nagyobb lehet annál, amit az új készülékek értékesítése mutat.

A Xiaomi piaci részesedése már megközelíti a 10 százalékot, ezzel a negyedik legnagyobb gyártó, bár a második negyedévben minimális mértékben, de csökkent a forgalma. Az ötödik pozíciót az OPPO foglalja el, amely főleg Kínában és Indiában ért el kiváló eredményeket.

Nagy kérdés, hogyan hatnak majd a piacra a meghatározó gyártók következő hónapokban érkező prémiumkészülékei. A Samsung lapzárta után mutatta be New Yorkban a Galaxy Note 10-et, amelyet az előzetes információk szerint több eszközt is kiváltó megoldásnak szánt. A kiszivárgott információk arról szólnak, hogy az eszköznek nemcsak a képernyője, de a számítási kapacitása is hatalmas lesz, ráadásul jókora akkumulátorral is ellátták, hogy a fő célközönségnek számító üzleti felhasználók folyamatosan használhassák.

Nagyjából egy hónap múlva, szeptember 10. körül várható az Apple legújabb okosmobiljainak bemutatója, pár nappal később megkezdődik az előrendelés, és a jövő hónap végén az üzletekbe is megérkeznek a készülékek. Három modell lesz majd az iPhone 11-ből, a kiszivárgott információk alapján túl nagy meglepetésre nem készülhetünk, pedig az Apple-nek nagyon fontos lenne egy igazán ütős eszköz, hogy megállítsa a negatív trendet.