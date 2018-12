Az optimista prognózis volt pontosabb

A Világgazdaság elemzői konszenzusa átlagosan fél százalékponttal becsülte alá a gazdaság negyedéves bővülését.

A Világgazdaság GDP-növekedést előrejelző elemzői konszenzusai átlagosan fél százalékponttal becsülték alá a gazdasági bővülés ütemét az idei első három negyedév gyűjtése alapján. Lényeges, hogy az elemzők prognózisát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslése előtt kértük el, a gyorstájékoztató óta az első negyedéves adatot 0,1 százalékponttal, a másodikat 0,3-del, míg a harmadik negyedévest 0,1 százalékponttal emelte meg a statisztikai hivatal az azóta beérkezett mutatókat is beépítve az adatokba – a végleges számokat egyébként nagyjából egy év múlva, a zárszámadás elfogadásakor ismerhetjük meg.

A legpontosabb előrejelzést Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője adta, a három prognózist átlagosan mindössze 0,27 százalékponttal becsülte alul. Ezzel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) előrejelzői csapatát is felülmúlta, prognózisuk kereken 30 bázisponttal maradt el a KSH által közzétett számoktól, egyébként Halász Ágnes, az UniCredit Bank vezető elemzője szintén ennyivel lőtt mellé átlagosan.

Az mindenesetre jól látható, hogy az előzetes várakozásokhoz képest jelentősen magasabb adatokkal találkozhattunk, és ebben csak részben játszott szerepet a később beérkezett mutatók beépítése a növekedésbe, a legoptimistább szakértők még az utólagos korrekcióval számolva is alulbecsülték a dinamizmust idén. Ez többek között annak a jelenségnek is betudható, hogy gazdasági konjunktúra idején jellemzően alulértékelik a felépített modellek a gazdasági növekedés ütemét. Ezt támasztja alá az is, hogy csak két elemző – és ők is csak egy-egy alkalommal – lőtt a jelenleg ismert adat fölé.

Az idei évre a Pénzügyminisztérium (PM) 4,3 százalékos növekedéssel számolt, ám azt már a tárca szakértői is elismerik, hogy ezt várhatóan felülmúlja az idei bővülés, inkább ennek a szintje kérdéses.

A Világgazdaság legutóbbi konszenzusában a PM prognózisánál egy hajszállal magasabb, 4,4, százalékos GDP-növekedést várnak az elemzők 2018 egészére. Arról azonban ne feledkezzünk meg, hogy az előző három negyedévben nem elhanyagolható mértékben alulbecsülték a szakértők a növekedés ütemét, aminek, mint említettük, elsősorban módszertani okai vannak. Így annak ellenére, hogy az első kilenc hónap teljesítményét már ismerjük, nem zárható ki, hogy a teljes éves adat is magasabb lesz az elemzői kilátásoknál.

