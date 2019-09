Kissé lassulhat jövőre a növekedés

A tavalyinál lassabb ütemben, de tovább nő Közép-Kelet-Európa GDP-je, az idén 3,6 százalékkal, jövőre pedig 3,2 százalékkal nőhet a térség GDP-je – derül ki a Coface nemzetközi hitelbiztosító elemzéséből.

A Coface elemzése szerint a bővülést korlátozza a munkaerőhiány, az erőforrások magas kihasználtsága és a növekvő bekerülési költségek.

A lakossági fogyasztás továbbra is a növekedés elsődleges motorja, de a hosszú távú befektetések lassulása és a gyengébb export visszafogják a GDP bővülését – írják. És hozzáteszik, tavaly Közép-Kelet-Európa GDP-je 4,3 százalékkal nőtt.

A hitelbiztosító elemzése bemutatja a régió ötszáz legjelentősebb vállalatát is. A nemzetközi hitelbiztosító tizenegyedik alkalommal teszi közé a rangsort, amely az árbevétel mellett figyelembe vesz olyan mutatókat is, mint a dolgozók létszáma, a vállalati szerkezet, a gazdasági szektorok és az egyes piacok sajátosságai, így reprezentatív képet ad a régió gazdasági teljesítményéről is.

A térség 500 legnagyobb cégének összesített forgalma 9,6 százalékkal, 698 milliárd euróra nőtt tavaly, a nagy cégek 78,8 százaléka számolt be a forgalom növekedéséről. A kihívások miatt az összesített nyereség 1,6 százalékkal, 30 milliárd euróra csökkent.

Alacsony a térségben a munkanélküliség, azonban a munkaképes korú lakosság csökkenése jelentős munkaerőhiányt okoz, ez a bővítési tervek megvalósításánál is nehézségeket idéz elő. Emelkednek a munkabérek, így a bekerülési költségek magasak, nőnek a cégek működési kiadásai.

A rangsor szerint Lengyelországban vannak a régió legnagyobb cégei, amelyek forgalma évről évre nő. Összesen 275 lengyel cég került be a hitelbiztosító top-listájára.

Az országok rangsorában Magyarország a második, 71 magyar vállalat szerepel az ötszázas toplistán. A rangsorban szereplő magyar cégek összesített árbevétele megközelítette a 104 milliárd eurót, adózás utáni nyereségük mintegy 6 milliárd euróra rúgott.

A lista élén

a lengyel olajtársaság, a PKN Orlen áll, 15 százalékos forgalomnövekedéssel.

A második hely a cseh Skodáé,

a harmadik helyezett a magyar Mol,

negyedik a Jeronimo lengyel kiskereskedelmi lánc

– ezek a nagyvállalatok megvédték tavalyi helyezésüket, növelve árbevételüket.