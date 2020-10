Megindokolta a jegybank, miért emelt kamatot szeptember végén

Nem változtatott a kamatkondíciókon a Magyar Nemzeti Bank (MNB), az alapkamat továbbra is 0,6 százalék, azonban a monetáris tanács ülése után kiadott közlemény több ponton változott az egy hónappal ezelőttihez képest.

A legfontosabb megállapítás, hogy

a kereslet-kínálati súrlódások áremelő és a gyenge kereslet dezinflációs hatása befolyásolja elsősorban a fogyasztói árindex alakulását.

A feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülésének felerősödése jelenti a legnagyobb kockázatot az árstabilitásra, az MNB egyértelműen el akarja kerülni az inflációs kockázatok emelkedését – indokolta a közlemény az egyhetes betéti kamat szeptember végi 0,6 százalékról 0,75 százalékra emelését.

Az MNB a koronavírus-járvány időszakában is elkötelezett az árstabilitás fenntartása mellett, amennyiben az inflációs kilátások indokolttá teszik, a jegybank készen áll a megfelelő eszközök alkalmazására.

A közlemény leszögezte: a laza monetáris kondíciók

mind a globális jelentőségű,

mind a régiós jegybankok esetén várhatóan tartósan fennmaradnak.

A globális makrogazdasági és pénzpiaci folyamatokat változatlanul a koronavírus hatásai alakítják elsősorban – tért ki a gazdasági folyamatokra az MNB. Októberben ismét rekordszintre nőtt a világon a napi megbetegedések száma.

A járvány időbeli lefutása és a világgazdaság helyreállásának ideje körüli bizonytalanság továbbra is kiemelkedően magas. A jegybanki indoklás kitért az állampapír-vásárlási programban megvehető sorozatonkénti mennyiség 33-ról 50 százalékra emelésére is – illetve az állami készfizető kezesség mellett kibocsátott kötvények megvásárlására – a program továbbra is a hosszabb futamidőre koncentrál, a heti megvásárolt mennyiséget rugalmasan alakítják.