Zöldtetős bevásárlóközpont épült önkormányzati lakásokkal

Prémium önkormányzati lakásokat, zöldtetős mini bevásárlóközpontot, üzleteket, orvosi rendelőket és közösségi tereket is magában foglal a Károlyi kertnyi méretű pihenőparkkal megépített Klapka Központ. A XIII. kerületi önkormányzat 4,3 milliárd forintos saját forrásból megvalósított beruházása két év alatt készült el, az első bérlők már beköltöztek, és az üzletek fele is bérlőre talált. A központ átadó ünnepséget csütörtökön tartották.

Mini városközpontot épített a Lőportárdűlő nevű városrészbe is a helyi önkormányzat, amelynek képviselő-testülete 2012-ben tervezte el a Kassák Lajos utca és Tüzér utca térségében lévő lepusztult üzletház lebontását és helyére modern szolgáltatóegység megépítését. Mint Tóth József polgármester kiemelte: a Klapka Központ is bizonyítja, hogy nem csak a Váci út mentén újul meg a kerület, hanem a lakótelepeken is tudnak újít mutatni. A különleges formájú, ikonikus épület nem csak formájában, hanem építészeti és energetikai megoldásaiban is innovatív, a fenntarthatóságra törekszik és öko elemeket is magában foglal.

Az első dombház, vagyis a füves domb alá épített üzlethelyiségek ugyanúgy előremutató megoldást jelentenek, mint az esővíz gyűjtés a pihenőpark öntözéséhez. A 10 ezer négyzetméteres, 4,3 milliárd forintból megvalósult épületben a közelben épülő 1,5 ezer lakás miatt két új orvosi rendelő is nyílik, és a beruházás fontos eleme a terület egyharmadát elfoglaló park és játszótér, valamint a 33 magas minőségű önkormányzati lakás, amivel az önkormányzat már túl is teljesítette az erre a ciklusra elhatározott 50 lakást magában foglaló építési programját. Mint megtudtuk: 2002 óta 599 bérlakást épített a XIII. kerület, amely így minőségi ugrásokat biztosító rendszerében már ezer bérlő lakhatásáról gondoskodott. A Klapka Központ 40-90 négyzetméteres, 800-1200 forintos négyzetméterenkénti bérleti díjért (plusz négyzetméterenként havi 400 forintos üzemeltetési költségért) bérelhető lakásaira is a legalább öt éve önkormányzati lakásban élők pályázhatnak.

A 100 autóra, 36 kerékpárra méretezett, két elektromos autótöltővel megépült mélygarázzsal teljes épületkomplexum üzemeltetéséről az önkormányzat maga gondoskodik, a külső üzemeltető cég ötletét időközben elvetették.