Eszméletlen pénzek pörögnek a sportpiacon

A rajongók otthon ragadtak, a jövő évi bajnokságok veszélyben vannak, a bevételek pedig zuhannak. Így áll jelenleg a professzionális sport szénája, ám a globális sportpiac legnagyobb vállalkozásai – meglepő módon – az idén többet érnek, mint tavaly. A világ legértékesebb klubjainak listáját ugyanis ismét összeállította a Forbes. Ennek alapján

immár ötödik éve első a Dallas Cowboys csapata az NFL-ből. Jerry Jones tulajdonos még 1989-ben vásárolta meg 150 millió dollárért az amerikaifutball-csapat mögött álló klubot, amely 2020-ban már 5,5 mil­liárd dollárt ér.

Nem sokkal maradt le az MLB-s New York Yankees: a Steinbrenner család által tulajdonolt baseballcsapat napjainkban kerek ötmilliárd dollárt ér, 1983-ban, amikor a tehetős família rátette a kezét az egyesületre, még csak 8,8 millióra taksálták.

Nem mondhatnánk, hogy hiá­nyoz­nának a piacról azok a mul­ti­milliárdos üzletemberek, akik be akarnak lépni a sport világába

– mond­ta Sal Galatioto, akinek befektetési vállalkozása a Chicago Cubs, a Golden State Warriors, a Philadelphia 76ers és egyéb csapatok tranzakcióit kezeli. Hozzátette, hogy ezek az üzletemberek nem kizárólag a nyers pénzügyi mutatók – például a bevételi adatok – alapján, hanem gyakran a márkaerősség és az ismertség alapján választanak maguknak. Jelen pillanatban az NFL uralja a piacot, annak ellenére, hogy

az elmúlt tíz évben az NBA-ben meghatszorozódott az átlagos csapatérték, ez pedig nagyobb ugrás, mint bármelyik észak-amerikai profiligában.

Az NFL-márkák 27 helyet szereztek az ötvenes listán, emögött leginkább az óriási stadionokból származó jegybevétel és a televíziós közvetítések állnak.

Az utóbbit támasztja alá az is, hogy 2019-ben

az Egyesült Államokban a száz legnézettebb tévés adásból 88 sportesemény volt, és ebből 73 amerikaifoci-meccs.

De sokat nyom a latban az is, hogy az érvényben lévő megállapodás szerint éves szinten 6,5 milliárd dollárt ér az NFL közvetítési joga, ráadásul Lee Berke, az LHB Sports elnök-vezérigazgatója szerint ez az összeg hamarosan megduplázódhat.

Az NBA kilenc kosárlabdacsapattal szerepel a listán, a top tízben a New York Knicks harmadik (4,6 milliárd dollár), a Los Angeles Lakers a negyedik (4,4 milliárd), a Golden State Warriors pedig az ötödik (4,3 milliárd).

Eközben három európai futballcsapat is bejutott a tíz legtöbbet érő klub közé, a legértékesebb most a hatodik Real Madrid 4,24 milliárd dollárral, nyolcadik a Barcelona 4,02 milliárddal, tizedik a Manchester United 3,81 milliárddal. Az élbolyban szereplő európai focicsapatok közül egyedül a Unitednél elérhető a vásárlási adat: 2005-ben a Glazer család 1,4 milliárd dollárt fizetett a vörös ördögökért.

Érdekesség, hogy a top ötvenbe nem fért be egyetlen NHL, MLS- és Forma–1-es csapat sem.

Az NFL, NBA, MLB és európai focikvartetten kívül a legjobb helyezést a New York Rangers hokicsapata érte el, amely 1,65 milliárd dolláros értékkel a 70. helyen tanyázik. A pandémia nyilván egyetlen franchise-nak sem tett jót, ám az eddig ismert beszámolók szerint a klubok vezetősége és a tulajdonosok valamelyest egyensúlyban tudták tartani a mérleget. Ha azonban továbbra is zárva tartják a stadionokat, azt hosszú távon a leggazdagabb csapatok is megérezhetik.

