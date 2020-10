Legális bankrablás a Bajnokok Ligája

Több mint 15 millió eurót ért a Ferencvárosnak a BL-csoportkörbe jutás, ahol ráadásul további 2,7 milliót, illetve 900 ezer eurót ér egy-egy győzelem vagy döntetlen. A pontszerzésre jó esélyt kínál a Dinamo Kijev elleni szerdai budapesti találkozó.

A Ferencvárost működtető FTC Labdarúgó Zrt. 15,25 millió eurót kasszírozott azzal, hogy a zöld-fehérek huszonöt év után újra a Bajnokok Ligája főtáblájára jutottak. Igaz, Szerhij Rebrov együttese már azzal is bezsebelt körönként 230–480 ezer eurót, hogy a csoportkörbe vezető úton sikerrel vette a svéd Djurgarden (2-0), a skót Celtic (2-1), a horvát Dinamo Zagreb (2-1) és a norvég Molde (3-3, 0-0) jelentette akadályt. A BL-győzelemért 19 millió euró jár majd annak a csapatnak, amely a 2021. május 29-i döntő végén örülhet. Erre a legnagyobb esélye a Szerencsejáték Zrt. online felületén, a TippmixPrón elérhető nyereményszorzók alapján a Bayern Münchennek (3,75), a Manchester Citynek (4,95), a Liverpoolnak (12) és a PSG-nek (13) van, érdekesség, hogy a Ferencváros végső sikere ugyanúgy ezerszeres pénzzel kecsegtet, mint a dán Midtjyllandé.

Mivel Lovrencsics Gergőék egy csoportba kerültek a Barcelonával és a Juventusszal is, valószínűleg a továbbjutásért járó 9,5 millió euró miatt sem kell túlságosan aggódni az Üllői úton, egy-egy pontszerzés vagy akár bravúrgyőzelem viszont további 900 ezer, illetve 2,7 millió eurót hozhat a konyhára.

A Barcelona elleni múlt heti 5-1-es idegenbeli vereség után éppen azt a Dinamo Kijevet fogadja a Ferencváros a Groupama Arénában, amellyel szemben leginkább labdába rúghat. Bár a Barca már hatszor, a Juve pedig kétszer hódította el a Bajnokok Ligája-serleget, Szerhij Rebrovnak is a Dinamo elleni összecsapások lehetnek csak igazán pikánsak. Az FTC kispadján 2018. augusztus 22-én a német Thomas Dollt váltó ukrán szakember ugyanis előbb 1992 és 2000, majd 2005 és 2008 között futballozott a kijevi klubban, ahol Andrij Sevcsenkóval alkotott legendás ékpárt. Ráadásul Rebrov az edzői pályafutását is a Dinamónál kezdte, majd a szamárlétrát végigjárva, 2014 és 2017 között első vezetőedzői megbízatását is ott töltötte, munkásságát pedig két-két bajnoki cím és kupagyőzelem fémjelezte. Mielőtt Budapestre költözött volna, Szaúd-Arábiában is edzősködött az al-Ahlinál.

A Dinamo Kijev elleni összecsapásra a nagy különbségű vereség ellenére is lehet erőt meríteni a barcelonai vendégjátékból, hiszen a magyar bajnok bátran futballozott, ráadásul 0-0-nál lesgólig és kapufáig is eljutott a Lionel Messivel felálló katalánokkal szemben. A 2-0-s félidő után a folytatásban aztán Ihor Haratin tizenegyesgóljával 3-1-nél még újra felcsillant a remény, azért is lett négygólos a végére a különbség, mert 11 a 10 ellen kitámadott a Ferencváros, kockáztatva, hogy még közelebb férkőzzön riválisához. Szerhij Rebrov a Camp Nouban úgy értékelt, hogy megpróbáltak szervezetten védekezni, de a katalánoknak ezt sikerült feltörniük, és főként labdavesztések után föléjük kerekedtek. Az utolsó 20 percet pedig azzal összegezte, hogy a kiállítás után megpróbálták nyomás alá helyezni ellenfelüket, de a Barcelona olyan klasszisokkal rendelkezik, akik ilyen helyzetben egy az egyben is meg tudják oldani a párharcokat. A szakember egyúttal előrevetítette, hogy hosszú az út, öt mérkőzésük még hátravan a csoportkörben. Viszonyításképp: 1995-ben öt pontot szerzett a BL-főtáblán a Ferencváros, amely Zürichben 3-0-ra verte a Grasshopperst, Budapesten pedig 3-3-at játszott ellene, de a Real Madrid ellen is 1-1-es döntetlent játszott. A Debrecen 2009-ben nem szerzett pontot a BL-ben.