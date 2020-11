Több mint egymillió tipp a Juventus–Ferencváros BL-meccsre

A Ferencváros közel volt az igazán nagy bravúrhoz a Bajnokok Ligájában, miután Szerhij Rebrov csapata egészen a 92. percig 1-1-es döntetlenre állt Cristiano Ronaldóval felálló Juventus otthonában. Végül a magyar bajnok pontszerzése elmaradt, a sportfogadási piacon viszont így is tarolt az esemény.

Az FTC BL-mérkőzései rendre elképesztően népszerűek a Szerencsejáték Zrt. fogadóinak körében, ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy ezúttal is több mint egymillió egységnyi fogadás érkezett be a találkozóra – beleszámítva a kiegészítő piacokat is a Tippmixen és a Tippmixprón. A meccs remekül indult, hiszen Uzuni révén már a 19. percben vezettek a zöld-fehérek. Az „M. Uzuni szerez gólt?” fogadási sorra beérkezett tippek 100 százaléka helyes volt, ráadásul a jó tipp 7,50-es nyereményszorzót ért. De csak negyedórát volt előnyben a Fradi, aztán jött Cristiano Ronaldo és az egyenlítés.

A portugál világsztár gólja 1,30-as szorzót ért, és az erre tippelők 94,5 százaléka helyesen gondolta, hogy ő is be fog találni. Az első félidő tehát 1-1-es döntetlennel ért véget, és az „1. félidő – 1X2” fogadási lehetőségre beérkezett tippek 27 százaléka várta az ikszet – 3,05-ös oddsért. Ezúttal is népszerű volt a „Mindkét csapat szerez gólt” piac, a két játékon összesen majdnem 22 ezer helyes tipp született erre vonatkozóan – 2,16-os szorzóért.

A második játékrészben tovább próbálkozott a Juve, míg az FTC remekül állta a sarat, illetve Ronaldóék próbálkozásait, és a kontrákból igyekezte kihozni a legtöbbet a magyar klub. A legvégén azonban a csereként beállt Álvaro Morata használta ki a védelmi hibát, így 2-1-re győztek a zebramezesek. A végkimenetelre beérkezett tippek 84 százaléka lett helyes, ami majdnem 180 ezer jó tippet jelent, mindez 1,13-as szorzót ért. A Tippmixen és a Tippmixprón is több olyan fogadó volt, aki telibe találta az eredményt, ez a „Pontos végeredmény” soron 9,25-ös nyertes oddsot ért számukra.

Érdemes még kiemelni a „Mérkőzés alakulása” fogadási piacot, hiszen itt a beérkezett tippek 68 százaléka helyesnek bizonyult, miszerint a „Vendég szerzi az 1. gólt és hazai”, a fordítás pedig ennél a piacnál 6,75-ös nyereményszorzót jelentett. Bár az FTC remekül küzdött, a pontszerzés nem jött össze, de még mindig meglehet a csoportban a 3. hely, ami tavaszi Európa-ligás folytatást érhet. Ennek a célnak az eléréséhez még két meccse van a Fradinak: előbb jövő héten a Barcelonát fogadja Budapesten, végül az utolsó körben Kijevbe látogat.