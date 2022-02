A magyar rádiózás történetében egyedülálló formátumú gazdasági reality 2022. április 5-én már a kilencedik évaddal jelentkezik. Még a stabil háttérrel rendelkező cégeket is váratlan kihívások elé állították az elmúlt évek. Most különösen fontosak az olyan hívószavak, mint a vállalati stratégia, üzleti tervezés, kockázatmenedzsment, kríziskommunikáció, tudásfejlesztés vagy épp a márkaépítés. Hatékony megoldásokat kínál ebben az évben is MENTOR című műsorával a Trend FM.

A MENTOR három kiválasztott cég mindennapjait, fejlődési lehetőségeit mutatja be: 12 héten át szakértő mentorok segítenek a versenyben lévő céges csapatoknak szintet lépni, optimalizálni, fejleszteni – azaz sikeres vállalkozást építeni. Eközben az adásokban olyan hasznos tippek is elhangzanak, amelyek akár a hallgatók problémáira is megoldást kínálhatnak – hiszen a műsor nem csak a kiválasztott vállalkozásoknak, hanem azoknak is szól, akik mernek vállalkozni, szeretnének előre lépni, hosszú távon gondolkodnak, és tudják, hogy a siker záloga a folyamatos fejlődésben, tanulásban rejlik.

Dr. Molnár Imre, stratégiai tanácsadó.

A versenyben lévő vállalkozások hétről-hétre különböző stratégiai feladatok megoldásában mérik össze tudásukat a műsorvezető Érczfalvi András és a műsor fő szakmai partnere, dr. Molnár Imre koordinálása alatt.

A MENTOR célja, hogy lehetőséget nyújtson olyan vállalkozásoknak a fejlődésre, amelyek szeretnének a következő szintre lépni, de ehhez nem feltétlenül állnak rendelkezésükre a megfelelő eszközök. Az ingyenes tanácsadás és a feladatok ebben nyújtanak számukra segítséget

– hangsúlyozza dr. Molnár Imre stratégiai tanácsadó.

A MENTOR heti témái olyan területeket érintenek, mint a kockázatmenedzsment, a kommunikáció, üzleti terv készítése, vezetőfejlesztés, vállalati kultúra kialakítása, egyéni célkitűzések, valamint a mérési technikák definiálása. Ezekhez a témakörökhöz egy-egy szakértőt invitál a műsorba a Trend FM.

Annak érdekében, hogy a résztvevők a legtöbbet vegyék ki a versenyből, heti 1-2 munkanapot érdemes rááldozni a készülésre, hiszen milliókat spórolhatnak vállalkozásuknak azzal, ha proaktívan állnak a feladatokhoz, és nyitottak a coach támogatására

– mondja a stratégiai tanácsadó.

Ugyanakkor dr. Molnár Imre arra is felhívja a figyelmet, hogy „egy sikeres változtatási folyamathoz nemcsak a katalizátor szerepét is betöltő tanácsadó kell, hanem maga a változás iránt eltökélt vezető és csapata is. A Mentor abban egyedülálló, hogy ide olyan cégek vezetői jelentkeznek, akik eddig is jól csinálták a dolgaikat, de érzik, hogy talán lehetne jobban is. Ehhez készek újat tanulni, változtatni magukon is.”

A MENTOR gazdasági reality-be a www.trendfm.hu/jelentkezes oldalon regisztrálhatnak azok a cégek, amelyek vállalják a 12 hetes megmérettetést és szívesen fejlődnének, élénkítenék vállalkozásukat.

A sikeres üzleti terv titkairól szóló MENTOR idei évadának első adása 2022. április 5-én, kedden hallható a Trend FM-en Budapesten és vonzáskörzetében, a 94.2-n.

Részletek: www.trendfm.hu/mentor

e-mail: mentor@trendfm.hu