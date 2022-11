A koronavírus megjelenése óta a drogérialánc az első nagyvállalat, aki megkapta a díjat.

Fotó: Posztos Csaba / Rossmann Magyarország

„Örülünk minden díjnak és elismerésnek, mégis, ami igazán örömmel tölt el bennünket az munkatársaink anonim, pozitív visszajelzése. Képesek voltunk az elmúlt években is igazodni a körülményekhez, nem a megszokott stabilitást kerestük, akár napi szinten új egyensúlyt tudtunk találni. Az anonim felmérés alapján munkatársaink biztonságban érzik magukat és szeretnek a Rossmann-nál dolgozni. Egy kisebb vállalatban is nehéz egy ehhez hasonló rangos elismerést elérni, a kiskereskedelmi szektorban és egy nagyvállalatban szinte lehetetlen. A szektor sajátossága, hogy mind a bolti, mind az online területen a vásárlók igényeit szolgáljuk ki, magas fordulatszámon pörgünk, nincs két egyforma nap. Büszkék vagyunk rá, hogy a munkatársaink is érzik, hogy a cég mindent megtesz azért, hogy stabil hátteret adjon számukra és a lehető legjobb munkakörnyezetet biztosítsa” – emelték ki a cég ügyvezetői Flórián László és Németh Kornél.

Flórián László

Fotó: Rossmann Magyarország

Németh Kornél

Fotó: Rossmann Magyarország

Kiss Judit HR vezető hozzátette: „Ahhoz, hogy a kollégák biztonságban és megbecsülve érezzék magukat, a támogató és kellemes munkakörnyezet, az esélyegyenlőség és a jó vezetési kultúra mellett konkrét anyagi dolgokra is szükség van. Ilyen volt az idei rezsitámogatás is.”

A Rossmann 2013 óta minden évben részt vesz a Kincentric által szervezett független felmérésben. A többszáz vállalatot magában foglaló kutatás kimutatta, hogy az elkötelezettség 2022-ben a Magyarországon mért cégek esetében átlagosan 62%. A Rossmann a Legjobb munkahely címet 78%-os elkötelezettségű eredménnyel érte el, 90%-os részvételi arány mellett.