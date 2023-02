2-5 év.

Ennyi idő alatt térülhet meg a vállalkozások számára egy olyan napelemes beruházás, amely optimalizálhatja, visszafoghatja az energiaköltségeket. Főleg ebben a recessziós helyzetben nem mindegy, hogyan mutat az energiaszámla.

A napenergia hatékony használata azon kis-és nagyüzemek, ipari nagyfogyasztók, több műszakban dolgozó gyárak számára jelenthet hatalmas előnyt, ahol folyamatos, megszakítás nélküli villamos energiára van szükség, vagy ahol olyan termelési eszközök működnek, amelyeket nem lehet leállítani.

Egy napelemes rendszer telepítése több szempontból is megéri a cégeknek.

Ebben a cikkben megmutatjuk a napelemes rendszer előnyeit, illetve azokat a tudatos lépéseket, amelyekkel egy vállalkozás hatalmasat léphet előre és, akár le is nullázhatja villanyszámláját.

Költségmegtakarítás okosan

Kulcsfontosságú a vállalatok számára, hogyan tudják csökkenteni a kiadásaikat.

Ráadásul az ingatlanok, telephelyek, gyárak fenntartási költségei egyre jobban emelkednek. Ezen költségek meghatározó részét pedig a villamosenergia adja, aminek ára évről évre emelkedik.

A napelemes rendszerek segítenek a cégeknek az energiaszámláik csökkentésében, hiszen a napenergiával a legolcsóbb energiát használhatják.

A villamosenergia-költségeket pedig el is felejthetik, ha az éves fogyasztásuk nem múlja felül a rendszer által termelt energia mennyiségét.

Korlátlan energiaforrás, amivel tervezni lehet

Mivel a napsugárzás kimeríthetetlen, ezért nyugodtan lehet tervezni vele. Egy-egy kellemetlen áramkimaradás esetén sem kell kétségbeesni, hiszen ahol van energiatároló berendezés, a napelemes rendszer folyamatos ellátást biztosít. Ráadásul a hagyományosnak számító energiahordozók, mint például a fa és a szén végesek, ráadásul sokkal jobban szennyezik a környezetet is. A napelemmel termelt villamos áram lehetővé teszi a tisztább levegőt.

Megtérülő beruházás éveken belül

A jelenleg érvényben lévő szabályozás kimondja, hogy 200 kW-ig van lehetőség olyan erőművet építeni, ami a saját fogyasztás kiváltásáért felel, a hálózatra pedig nem termel vissza.

Ekkora rendszerhez nem írják elő az energiatároló berendezés kiépítését, sőt a MAVIR Zrt. általi aFRR szabályozhatóság sem kötelező. Így egy 150-250 kWp napelemes rendszer akár már 3 év alatt visszahozhatja az árát.

Ez azért is jelenthet megnyugvást a vállalatok számára, hiszen a már említett megemelkedett költségek könnyen nem várt nehézségeket okozhatnak.

Alacsony karbantartási költségek

Mivel a panelek jól bírják a környezeti hatásokból fakadó megpróbáltatásokat, nincs szükség komolyabb karbantartásra, és a cserétől sem kell idő előtt tartani.

A napelemes rendszerek érzékenyebb pontja az inverter. Ez az eszköz alakítja át az egyenáramot váltakozó árammá, ugyanakkor a villanyáram szolgáltatóval is szinkronizálja a rendszert. Ha védett és szellőzött helyre rakják, akkor legalább 10 évig tökéletesen működik abban az esetben, ha megbízható gyártóról van szó. Persze, az inverter cseréjének előbb-utóbb eljön az ideje, ami kiadással jár, de még így is a napelemes rendszer által megtermelt jelentős haszonnak csak töredékébe kerül.

Sokoldalú felhasználás

A napelemes rendszer által termelt villamos energiát többféleképpen lehet felhasználni. Persze, elsődlegesen az áramszámlát lehet vele hatékonyan csökkenteni. De akár fűtésre és hűtésre is alkalmazható.

Rezsicsökkentés felsőfokon

Ha szakértő kezek tervezik (erről később ejtünk szót) a napelemes rendszert, akkor teljesen ki lehet váltani az egyre jobban emelkedő áramköltségeket. Ha a tervezéstől a kivitelezésig minden részlet rendben van, akkor legalább 25 évig nem kell aggódni a villamosenergia árak emelkedése miatt sem.

Ráadásul a fa és a szén ára nagymértékben emelkedik minden évben. Persze, a gáz hasznos alternatíva lehet, de ott is elég magasak a kezdeti költségek, illetve ne felejtsük el, hogy a gáz kiépítése után az elhasznált gázért fizetni kell, aminek az ára szintén az egekbe szökhet.

Hosszú távú befektetés

A napelemes rendszerek ugyan már elég hamar éreztetik hatásukat, mégis inkább hosszú távú befektetésként érdemes gondolni rájuk. A befektetett pénz pár év után megtérülhet, ami után pedig már tiszta profitnak örülhetnek a cégek.

Hitelesség zöldben

A megújuló energia alkalmazása pozitív képet is festhet az adott cégről, bizonyíthatja a fenntarthatóság iránti elkötelezettségét, környezettudatosságát. Ez jelenthet akár versenyelőnyt is, hiszen a vállalat odafigyeléséről is tanúbizonyságot tesz.

Ezért érdemes napelemes rendszert választani

A megújuló energiaforrásokra való átállás a napelemek telepítésével nagyszerű lehetőség a vállalkozások számára. Hatékonyan csökkenthetik a költségeket, rezsijüket, miközben versenyelőnyre tehetnek szert és környezettudatosságukat is igazolhatják.

A jelenlegi szabályozások szerint a 200 kVA inverter kapacitásig lehet olyan erőművet építeni, ami kiváltja a fogyasztást, a hálózatra pedig nem termel vissza. Egy ekkora rendszerhez nem kötelező kiépíteni energiatároló berendezést és a MAVIR Zrt. általi aFRR szabályozhatóság sem elvárás. Így a napelemes beruházás néhány év alatt megtérülhet.

Azonban sokan elkövetik azt a hibát, beruháznak egy napelemes rendszerre anélkül, hogy tisztában lennének vele, hogy adott szolgáltató valójában mit tud nyújtani nekik.

Amikor egy cég a napelemes rendszer mellett dönt, a következő kérdéseket érdemes feltennie:

Milyen szolgáltatásokat nyújt a napelemes cég?

Érdemes rákérdezni arra, hogy vajon a tervezéstől a kivitelezésig segítséget nyújtanak-e, illetve figyelnek-e arra, hogy vállalatra szabott megoldásokat biztosítsanak?

Minden lényeges részletre figyelnek?

Kulcskérdés.

Ugyanis sűrűn előforduló jelenség, hogy a napelemes rendszer kiépítéséhez több szakértőt is alkalmazni kell a cégeknek. Olyan szolgáltatóra van ezért szükség, aki egy kézben tart mindent, beleértve a pályázatfigyelést, a pályázatírást, a teljes körű projektmenedzsmentet és a generálkivitelezést is. Mindemellett lehetőséget ad a szervízre és a távfelügyeletre is.

Milyen minőségű termékekkel dolgoznak?

Elég szigorú engedélyekhez kötik a felhasználható invertereket, ezért megbízhatunk a szolgáltató ajánlásában. A panelek tekintetében is nyugodtak lehetünk, az Európai Unión belül csak minőségi termékek kerülnek forgalomba. Egyfajta megerősítést adhat az is, hogy az elismert gyártóktól származó termékekre, általában kimagasló garanciát is ad a gyártó.

Milyen referenciákkal rendelkezik a napelemes cég?

Ennek könnyen utána lehet nézni, akár a cég weboldalát böngészve vagy az internet keresőfunkcióját használva. Sokatmondóak lehetnek a Google értékelések is.

És hazánkban van olyan napelemes cég, amely a fenti kérdéseket magabiztosan megválaszolja és azokra megnyugtató válaszokat ad:

