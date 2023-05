Elnyerték az Év boltja címet

A 2022-es év bővelkedett kihívásokban melyeket kezelni és megoldani kellett. A nehézségek mellett is tudtak fejleszteni, számos üzletük korszerűsödött és a boltmegújítási programok folytatását tervezik 2023-ra is – mindezekről Tóth Lászlóval, az Unió Coop Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.

Fotó: Unió COOP Zrt.

Az elmúlt év bővelkedett gazdasági nehézségekben, milyen kihívásokkal kellett szembenézni saját területén?

A 2022-es évben a pusztító mértékű infláció és a mélyülő recesszió okozta a legnagyobb nehézséget. A 2021. végén indult áremelésekre az ukrajnai háború, az elképesztően dráguló energia, a globális bizonytalanság 2022-ben az élet szinte minden területén többszöri és jelentős áremelési hullámokat okozott. Az Eurostat 2022. decemberi inflációs adatai szerint az euróövezetben az infláció már 9,2 százalékra és az EU átlaga is 10,2 százalékra csökkent, miközben a magyar infláció decemberben 25 százalékra emelkedett. Az élelmiszerek inflációja decemberre meghaladta a 45 százalékot a volumen csökkenés közelítette a 20 százalékot. Az egyre szélesedő inflációs nyomás az élet minden területére hatott, jelentősen csökkent a fizetőképes kereslet, a megélhetési válság és a mélyülő recesszió miatt a vevők szeptembertől egyre növekvő mértékben akciósan és – vagy – lefelé vásároltak. Erősödött az árverseny, a magas alapkamat miatt a finanszírozási költségek drasztikusan növekedtek, a beruházások többszörösére drágultak és a költségek jelentősen megugrottak, melyet a hatósági árak – árstop – és a különadó extra terhei tovább rontottak.

Fotó: Unió COOP Zrt.

Melyek a legfontosabb eredmények, intézkedések, beruházások, amelyek az elmúlt évhez kötődnek?

A Magyar Falu programban 28 üzletünk műszaki, illetve informatikai modernizációja valósult meg, 2 üzletünk alapterülete bővült és 2 üzletünk épült meg zöldmezős beruházással. A boltfelújítási programunk keretében további 7 üzletünk teljes arculatváltása, az eladóterek teljes vagy részleges megújítása történt meg. A 2021. év végén megnyílt dédestapolcsányi üzletünk a Magyar falu Program keretében épült újjá és 2022-ben „Az Év Boltja 2022” verseny Kisbolt – Kereskedelmi lánchoz tartozó kisbolt – kategóriában elnyerte az Év boltja címet! Több éves üzletfejlesztési munka eredményeként 2022. szeptember 7-én indult el a COOP üzletlánc új kiemelt üzletkategóriája a COOP SZUPER PLUSZ, mely a legmagasabb műszaki színvonallal és a legszélesebb minőségi választékkal rendelkezik, teljesen megújult arculattal, minőségi kényelmi üzletként a COOP üzletek között a legmagasabb vásárlási élményt nyújtja. A társaságunk 22 COOP SZUPER PLUSZ üzletet üzemeltet.

Fotó: Unió COOP Zrt.

Hogyan folytatják az idén, melyek a leglényegesebb pontjai a 2023-ra érvényes stratégiának?

A boltmegújítási programunk folytatását terveztük 2023-ra is, melyből már 4 bolt elkészült 1 üzlet teljes felújítása folyamatban van, a többi 6 üzlet felújításához már beérkeztek a berendezések, emellett az energiahatékonysági beruházások is folytatódnak. A másik fontos terület az üzleteink versenyképességének megtartása és javítása ebben a napról napra folyamatosan változó recessziós környezetben, mely a vásárlói igényekhez igazodó hatékonyabb választékot és versenyképesebb árakat jelent, melynek eredményeként már több mint 500 termék árát csökkentettük , valamint a kenyér és pékáru kínálatunkat újítottuk, így május elejétől már minden üzletünkben nyitástól zárásig friss helyben sütött országosan is jól ismert Lipóti kenyér és pékáru választékkal várjuk a vásárlóinkat.