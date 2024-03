Tehát!

A szőnyegek tisztításának első állomása a porszívózás. A nem tapadó szennyeződések (por, hajszál, szőrszál, morzsa stb.) eltávolításának eme módját a tisztítástechnológiában hengerkefés porszívóval írják elő! Ugyanis egy forgó kefével a fejegységben sokkal hatékonyabban távolítjuk el a hajat, szőrt, elhalt hámsejteket és ehhez hasonló nemkívánatos anyagokat a szálak közül. Ugyancsak fontos szabály, hogy a szőnyeg alját is porszívózzuk át takarításkor, ne csak a színét! Mivel a szőnyegek a padlón hevernek, ezért elhelyezkedésükből adódóan rengeteg szennyeződés gyűlik össze rajtuk, ezért hetente legalább egyszer ajánlott kiporszívózni őket jó alaposan! Viszont önmagában a porszívózás nem elegendő, időnként poroljuk is ki őket a hatékonyabb portalanítás érdekében.

És itt már meg is érkeztünk a szőnyegtisztítási túránk második állomására, a szőnyegporoláshoz. Ezt megteheted kézi eszközzel, a hagyományos kézi szőnyegporolóval, vagy elviheted egy profi szőnyegtisztító céghez, ahol a szőnyeged kap egy gépi porolást, de erről majd később írunk részletesebben. A kézi poroláshoz a „fegyveren” kívül szükség lesz még egy állványra, amelyre ki tudod teríteni a tisztítandó szőnyeget, hogy jó alaposan meg lehessen csapkodni. A porolás akkor lesz eredményes, ha a szőnyeg teljes felületét átcsapkodod, jó alaposan. A porolás után ajánlott még egyszer átporszívózni a kicsikét. Ezzel a metódussal viszonylag hatékonyan el lehet távolítani a fentebb felsorolt nem tapadó szennyeződések nagy részét. Havonta egyszer ajánlott még a rendszeres és alapos porszívózás mellett is kiporolni a szőnyeget, általános mértékű szennyeződés esetén. Ha nagyobb igénybevételnek van kitéve a szőnyeg, akkor természetesen sűrűbben kell. De ez még mindig csak a száraz tisztítás, ami sajnos önmagában nem elegendő, hiszen a szálak közt meglapulnak tapadó szennyeződések, amelyeket az igazán tiszta szőnyeg eléréséhez szintén el kell távolítani, és ahhoz bizony nedves tisztításra van szükség.

Ipari szőnyegtisztító gépsor: automata szőnyegsúroló gép és centrifuga / Fotó: szonyegtisztitokozpont.hu

A nedves tisztítás első szintjét a permetextrakciós szőnyegtisztítás jelenti, és ez egyben a „túránk” 3. megállója. Ehhez az eljáráshoz szükséges gép egy hordozható berendezés, amely lehetővé teszi, hogy a szőnyeget a helyén tisztítsuk ki. Ahhoz, hogy nekifoghassunk ennek a fajta nedves tisztításnak, előtte a porszívózást és a porolást mindenképpen meg kell ejtenünk, különben nem lesz kellőképpen hatékony a szőnyegtisztítás. Ezeket a gépeket bérelni is lehet, így vállalkozó kedvű személyek, a megfelelő szőnyegtisztító szer birtokában saját kezűleg is meg tudják csinálni otthonukban. Ha nem akar vele bajlódni az ember, akkor hívhat szakembert, például egy takarítócéget. Érdemes olyan céget keresni, akiknek a permetextrakciós szőnyegtisztító gépükhöz van hengerkefés fejegység, mert így mechanikus hatás is éri a szálákat tisztítás közben, ami tovább növeli a hatékonyságot. De ezt az eljárást inkább padlószőnyegek esetében javasoljuk, ugyanis a hordozható szőnyegek esetében van lehetőség sokkal-sokkal hatékonyabb tisztításra!

Ez a túránk végállomása, a 4. megálló, a legmagasabb szint, amely nem más mint az ipari szőnyegtisztító rendszerrel történő kefés mosás. Ezek már hatalmas, lerögzített gépek, tehát ha ilyen nagyüzemi eljárással szeretnéd kitisztíttatni a szőnyeged, akkor el kell vinni egy olyan professzionális szőnyegtisztító üzembe, amely rendelkezik az említett gépsorral. A folyamat egy porológépes porolással kezdődik, ami alatt a gép belsejében mechanikusan ütik a szőnyeg felületét, ami sokkal intenzívebb, mint a kézi porolás. A gép belsejében magas fordulatszámon forog egy szerkezet, amely csövekkel üti a szőnyeg felületét. A csövek kiképzése olyan, hogy a nagy intenzitás ellenére óvja a szőnyeget, annak ellenére, hogy a nem tapadó szennyeződéseket sokkal eredményesebben távolítja el a kézi porolásnál. A gép elején és végén található egy-egy óriási hengerkefe, amely egy erős villanymotorral hajtott elszívóberendezéssel van társítva, így lesz ultraalapos a szőnyeg portalanítása. Következik az áztatás. A textil a porolóból egy tisztítószeres oldatban folytatja útját, amelyből a behatási idő elteltével a többkefés szőnyegsúroló gépbe kerül. Itt magasnyomású vízsugarak kereszttüzében tisztul tovább a szőnyeg, amelyet hengerkefékkel és tányérkefékkel súrol át a gép. A mosás végén egy automatika lapátok segítségével kitolja a szálak közül a nedvességet. Az automata súrológépből a centrifugába kerül a még nedves szőnyeg, amelyet 1400-as fordulatszámon kicentrifugáznak, így vonjuk ki a visszamaradt nedvesség majdnem 100 százalékát belőle. A centrifuga után szárítókabinban szárad a szőnyeg szárazra. Csomagolás előtt átesik még egy hengerkefés porszívózáson.

Így zajlik a legkorszerűbb ipari szőnyegtisztítás