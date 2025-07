Piedone és a kormányfőhelyettes, a pásztor és a sajt: Románia él-hal a korrupcióval

Románia, korrupció: szalutálni lesz muszáj, főleg, ha nem változik a hétéves uniós költségvetés

A korrupciós vádak pedig nem szűnnek, ki is használja őket a magyarellenes nacionalista AUR párt, amely a májusi elnökválasztásokon csaknem megszerezte az államfői pozíciót, és a közvélemény-kutatásokban 40 százalék körüli támogatottsággal vezet magasan minden más párt előtt.

Ez már rövid távra se ígér könnyű dolgot Bolojan kormányfőnek, akármilyen elismerően nyilatkozott elszántságáról kettejük találkozóját követően tusványosi beszédében Orbán Viktor magyar kormányfő. Aztán 2028-tól, miközben újra megnyílik az út a sajtkedvelő fináncok számára is a közhivatal felé, életbe lép az unió új hétéves költségvetése.

Ha ez Ursula von der Leyen Európai Bizottsága szándékai szerint születne meg – Orbán azt mondta róla, hogy Magyarország még tárgyalási alapnak sem fogadja el –, a korrupcióra hivatkozva Brüsszel megvonhatja egy ország uniós pénzeit.

A 7-es cikkely alapján – amelyre hivatkozva Magyarországtól és korábban Lengyelországtól vontak el pénzeket – ezt nehezebb megtenni, a javasolt új szabályok szerint azonban ez a brüsszeli adminisztráció rutingyakorlatává válhat, megkönnyítve, hogy a bizottság politikáját rákényszeríthessék a tagállamokra.

Uniós jelentések készítik elő, lesz mivel sakkban tartani a román kormányt

Magyarország esetében ez a mostani rendszerben nem volt hatékony, mert a kormány elszánt volt a politikai követelésekkel szembeni ellenállásra, a költségvetés pedig – ha fájt is a visszatartott pénzek hiánya – megállt a lábán. A román gazdaság azonban száz sebből vérzik:

hitelekből már nem tudnak tovább élni, miután a költségvetés hiánya tavaly a GDP 9 százalékát is meghaladta,

a külkereskedelmi mérleg hatalmas és növekvő deficiteket mutat,

az uniós pénzekre és beruházásokra akkor is életbevágó szükségük van, ha a megszorítások árán évek szívós munkájával sikerül leszorítani a költségvetési hiányt.

A Bukarestben kormányzók feje felett az új uniós költségvetés életbelépéséig is ott lóg a fenyegetés, hogy Brüsszel túlzottdeficit-eljárást indít ellenük, a hitelminősítők pedig bóvliba vágják az ország besorolását, további hitelköltségeket okozva. Ha ezt sikerül is elkerülni, még akkor is Damoklész kardja felettük a korrupció, amit Brüsszelben bármikor elő lehet venni fegyverként, ha az ország eltérne a politikai instrukcióktól.