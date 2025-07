Versengő szállítmányozási folyosók az EU-Kína konnektivitásban – Versenyfutás helyett együttműködésre lenne szükség a Kaszpi-térségben

2021-ben azonban az Európai Bizottság meghirdette a Global Gateway stratégiát, amely egyetlen integrált rendszerbe terelte a közösség nemzetközi versenyképességét előmozdítani hivatott fejlesztési beruházásokat. A program mintegy 300 milliárd eurót mozgósítana elsősorban a digitális, az energia- és a közlekedési ágazatokban. A harmadik kulcsszereplő az útvonal fejlesztésében a Türk Államok Szervezete (TÁSZ), amely rendszeres kormányközi koordinációs mechanizmusokat tart fenn a tagállamok között a kormányzat, a közlekedési szektor és a magánszféra szintjén, s szabályozási harmonizációs kezdeményezéseket tart fenn a vámigazgatási és áruforgalmi eljárások szintjén – egy közös e-TIR rendszer is formálódik.

A Kaszpi-tengeri Közlekedési Folyosó fejlesztésének e három víziója egyelőre egymással párhuzamosan bontakozik ki, holott bizonyos tekintetben ki is egészítik egymást. A közeljövőben kínai beruházók révén kiépülő anakliai mélytengeri kikötő Grúziában például az európai ellátási láncok egyik fontos folytópontja lehet és hozzájárulhat Grúzia európai uniós integrációjához. A közelmúlt közel-keleti fejleményei, különösen az izraeli-iráni háború, újfent bizonyították a transzkaszpi konnektivitás fontosságát az európai és általában az eurázsiai gazdasági szereplők számára, illetve felhívta a figyelmet a Dél-Kaukázus stabilitásának jelentőségére. A karabahi konfliktus békés rendezése, illetve az EU-grúz kapcsolatok válságának kezelése a kontinentális ellátási láncok stabilitása szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír úgy geopolitikai, mint gazdasági szempontokból. Egy újabb fegyveres eszkaláció a régióban ezt a felemelkedő, régi-új folyosót is destabilizálhatja, amely újabb jelentős csapást jelentene az európai versenyképességre.