Közel duplájára nőtt az ORLEN magyarországi benzinkúthálózata (x)

Rövid idő alatt jelentősen bővítette hazai kúthálózatát az ORLEN, Közép-Európa egyik legnagyobb multienergetikai cégcsoportja, amely összesen több mint 100 millió ügyfelet szolgál ki a régióban. A vállalat 2022. december 1-jén lépett be a magyar üzemanyag-kiskereskedelmi piacra, és 2024. májusára közel 140 töltőállomást nyitott meg, ezzel az ország minden pontjáról könnyen elérhető hálózatot épített.

ORLEN töltőállomás / Fotó: ORLEN Magyarország

„A magyarországi töltőállomások megnyitásánál a nemzetközi tapasztalatainkat és szaktudásunkat használtuk, így nagyon gyorsan és egyben hatékonyan tudtunk növekedni. Szeretném megköszönni a magyar vásárlóknak, hogy napról napra egyre többen választják vállalatunk prémium-üzemanyagait és értéknövelt szolgáltatásait. Büszke vagyok a Magyarországon eddig elért eredményeinkre” – értékelte a piacra lépést Jaroslaw Szeliga, az ORLEN Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az ORLEN Csoport nemzetközi stratégiáját követve 2030-ig 3500 telephelyre növeli kiskereskedelmi hálózatát, ennek része a magyarországi bővítés is. A vállalat szolgáltatásai jelenleg Lengyelországban, Németországban, Csehországban, Ausztriában, Magyarországon, Szlovákiában és Litvániában érhetők el. Az ORLEN célja, hogy a régióban egyre több ponton megjelenjen prémiumüzemanyag-kínálatával és saját Stop.Cafe kávémárkájával.

ORLEN Stop.Cafe / Fotó: ORLEN Magyarország

Idén májustól országszerte több tucat új helyszínen tankolhatnak az autósok az ORLEN minőségi üzemanyagaiból, ugyanis a tavalyi évhez képest csaknem a duplájára nőtt az elérhető benzinkutak száma. Mindez annak köszönhető, hogy január óta elképesztő tempóban nyíltak az új töltőállomások, hetente átlagosan négy új egységet adtak át a vásárlóknak. A gyors bővülés eredményeként a budapesti helyszínek száma megduplázódott öt hónapon belül, a fővároson túl pedig olyan fontos vármegyeszékhelyekre is megérkezett az ORLEN, mint Győr, Székesfehérvár, Kaposvár vagy Szombathely, jelentősen megkönnyítve ezzel sok vidéken közlekedő mindennapjait.

A megújulás nem csak a kúthálózatot érinti, a vállalat idén tovább bővíti szolgáltatásainak körét, több helyszínen is üzemel majd gépi autómosó, emellett a közkedvelt DESPAR-üzletek száma is tovább növekszik, így az autósok könnyen összeköthetik tankolást a bevásárlással. Az ORLEN több helyszínen nyit majd Stop.Cafe kávézókat is, ahol a vállalat számára pörkölt, 100s százalékos Arabicából készült kávét kínálnak.

ORLEN Stop.Cafe kávézó / Fotó: ORLEN Magyarország

A vállalati ügyfelek az ORLEN üzemanyagkártya- és flottaszolgáltatásai segítségével tehetik gazdaságosabbá járműflottáik fenntartását. Az ORLEN az ügyfelek adottságaihoz igazodó szolgáltatásokat kínál olyan szempontok figyelembevételével, mint a cég mérete, a járműveinek száma és típusa, az üzleti profilja, valamint a tankolt üzemanyag mennyisége. A flottakártya minden ORLEN töltőállomáson gyors és hatékony, készpénzmentes üzemanyag-vásárlást tesz lehetővé.

ORLEN töltőállomás / Fotó: ORLEN Magyarország

Az ORLEN üzemanyag-kínálatával is különleges helyzetben van a hazai piacon. A kiváló minőségű EFECTA üzemanyagok mellett az autósok a prémium VERVA üzemanyagokat is választhatják, amelyek az összetételüket és az adalékolásukat tekintve is innovatív termékek. A VERVA Diesel gázolaj a magyar piacon kiemelkedő adalékolással készül, és a prémiummezőnyben is ritkán látott, egyedi tulajdonságokkal rendelkezik. Ezzel együtt rendkívül hatékony égést tesz lehetővé a motorban, és segítheti a lerakódások eltávolítását, ami javítja a jármű teljesítményét és optimalizálja az üzemanyag-fogyasztását. A VERVA 100 prémiumbenzint pedig ETBE komponenssel állítják elő, ennek köszönhetően az oktánszáma rendkívül magas, a detergens adalékokkal pedig meggátolja a lerakódásokat a motorban és megelőzi a teljesítményromlást.