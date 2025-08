Otthon Start program: kiderült, mekkora drágulás jön, új kör jelenhet meg a piacon

Mit vár nagybank?



Szintén átlagosan 35 millió forintra teszi az Otthon Start keretében felvett hitelek méretét az MBH. Ez a szám a jelenlegi új lakáscélú hitelszerződések dupláját jelenti. Kedvezményes kamata és más vonatkozásokban is kedvező kondíciói miatt az Otthon Start hitelt számosan veszik fel azok közül, akik eredetileg piaci kondíció mellett vettek volna fel lakáscélú hitelt, illetve CSOK Pluszban vagy más támogatott konstrukcióban gondolkodtak volna. Az új hitelügyletek száma a volumen esetében említett 20 százaléknál várhatóan jóval kisebb mértékben emelkedik majd – mutattak rá megkeresésünkre az MBH Elemzési Centrumánál. A nagybank szakértői szerint összességében érdemi áremelkedési hatása lesz az intézkedésnek, mivel a hitel hatására a kereslet megugorhat, azok a fiatalok, akik eddig kivártak a magas kamatok miatt, most beléphetnek a piacra. Ez első körben a használt lakások piacát érintheti, bár a program új lakásokra egyaránt vonatkozik, így hosszabb távon ösztönözheti az új építéseket/fejlesztéseket, akár azáltal is, hogy az élénkülő kereslet hatására láncreakció indul meg, mivel a többség meglévő lakás eladása révén tud továbbköltözni, közölték. Úgy látják, az élénkülő forgalom hatására a városi, a budapesti, illetve az agglomerációs árak emelkedhetnek majd meg leginkább, az utóbbiak közül pedig erősebben a külső pesti kerületeké, ahol az átlagos négyzetméterárak még 1,5 millió forint alatt vannak. Az áremelkedés tavasz közepe óta lelassult, azonban most újabb jelentős lendületet vehet, és a hitelprogram indulását követő egy éven belül teljesedhet ki – tették hozzá.