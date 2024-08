Min múlik a generációváltás sikere? (x)

Előbb-utóbb minden céget érint a generációváltás problémája

Először is vegyünk sorra néhány adatot, amik jól illusztrálják a generációváltás jelentőségét.

A 2020-as években kb. 154 ezer hazai családi vállalkozást számláltak. Ez a szám a pandémiát követő években 130 000-re zsugorodott az Opten felmérése alapján. A csökkenő tendencia ellenére a családi vállalkozások továbbra is jelentős gazdasági erőt képviselnek, különösen, hogy közülük egyre több lépi át az egymilliárdos árbevételi határt.

A rendszerváltást követő megnövekedett vállalkozási kedvnek köszönhetően több ezer vállalkozás indult útjára ebben az időszakban. Ezek jelentős részénél a közeljövőben lesz aktuális az utódlás kérdése. A 2023-as Kkv stratgégiai tanulmány adatai szerint mintegy 53 000 olyan vállalkozás van, aminek a vezetője 65 év körüli.

Hazai viszonylatban nincs még olyan bevett gyakorlata a vezetőváltásnak, mint az USA-ban, ahol ezzel teljes iparágak foglalkoznak, és ahol a témát népszerű sorozatok is gyakran feldolgozzák. Itthon elenyészően rendelkeznek kész stratégiával a vezetőváltás lebonyolítására. A jelenleg működő családi vállalkozásoknak mindössze 19 százaléka esett át generációváltáson, és az utódlás csak a kkv-k 30 százalékánál zajlik sikeresen.

Illés Péter, life és business coach / Fotó: dlxmedia.hu

„Önmagában a vezetői szerep átadása sem egyszerű feladat, viszont ebben a helyzetben nincs olyan erős kötődés cég felé, mint tulajdonosként. Az érzelmi bevonódás, ami még inkább megnehezíti a folyamatot” – emelt ki egy fontos különbséget Illés Péter.

Nem lehet elég korán felkészülni az utódlásra

Az egyik leggyakoribb probléma, hogy a családtagokat túl későn vonják be. Nincsenek előre tisztázva a tervek, a prioritások, a folyamatadás módja, vagy a cég jövőjének kérdése. „A vezetőváltás az esetek többségében évekig tartó iterációs folyamat, épp ezért nem lehet rá elég korán felkészülni. Ahogy egy startup esetében már a kezdetekkor meghatározzák az EXIT stratégiát, úgy egy családi vállalkozásnál is érdemes minél korábban tisztázni a hosszú távú célokat, köztük a vezetőváltásra vonatkozó terveket is. A praktikus szempontok mellett az emberi tényezőre is figyelni kell. Kevesen foglalkoznak vele, hogy a tulajdonos mit fog csinálni a jövőben, hogyan tölti ki a keletkező űrt. Találni kell valamilyen tevékenységet, amiben a későbbiekben is kiteljesedhet ” – mondta Illés Péter, life és business coach.