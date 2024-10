Két rangos cím egy év alatt: Zanócz Noel motokrossz-Európa- és -világbajnok lett! (x)

Zanócz Noel és Szvoboda Bence meghozta a népszerűséget a motokrossznak

Noel sikere is megerősíti, hogy a sportág egyre népszerűbbé válik itthon. Korábban Szvoboda Bence szerzett nagy népszerűséget a sportágnak vasakaratával és kiváló nemzetközi eredményeivel. Sikereiknek köszönhetően hazánkban egyre népszerűbbé válik ez a technikai sportág, ami tele van izgalmakkal, és túlcsordul az adrenalintól. A mostani eredményekről a legtöbb sportmagazin és népszerű hírportál beszámolt, ráirányítva a figyelmet a motokrosszra. Aki szereti az izgalmas sporthíreket, az a Sportivo oldalon színes tartalmakból válogathat a legkülönfélébb sportágakkal kapcsolatban.

Lehet, hogy Zanócz lesz az év versenyzője?

Zanócz Noel számára a 2024-es év valódi diadalmenet volt. Nemcsak az Európa-bajnokságon állt a dobogó legfelső fokára, de a junior világbajnokságon is megszerezte az első helyet. Noel nyilatkozatában elmondta: „Idén megnyertem a junior világbajnokságot, és most ismét bajnok lettem. Ezt a hétvége előtt el sem tudtam volna képzelni, de nagyon keményen edzettem erre a versenyre, és szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített, hogy elérjem a célomat, hogy világ- és Európa-bajnok legyek! Nagyon boldog vagyok, köszönöm mindenkinek!” Ilyen eredményekkel még akár az év motorversenyzője díjat is megkaphatja a Magyar Motorsport Szövetségtől a 17 éves sportoló.

Motokrossz: fizikai, mentális és anyagi kihívások

A motokrossz nem csupán egy rendkívül látványos és izgalmas sport, hanem brutális kihívások elé állítja a versenyzőket. A fizikai felkészülés mellett mentálisan is maximálisan jelen kell lenni a pályán, hiszen a legkisebb hiba is súlyos következményekkel járhat. Emellett a sport komoly anyagi befektetéseket is igényel, hiszen a motorok megvásárlása, karbantartása, az egyéb eszközök beszerzése, továbbá az utazások és az edzések mind hatalmas költségekkel járnak. Zanócz Noel mögött is egy erős családi háttér áll, akik szintén a sportág nagy rajongói, és folyamatos támogatást nyújtanak számára.