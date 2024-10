Mennyire tartjuk indokoltnak a globális segítségnyújtást – a HAND Szövetség felmérte (x)

Magyarország a leggazdagabb 50 ország között

„A valóság azonban az, hogy Magyarország a világ legfejlettebb országainak egyike, az Európai Unió tagjaként, OECD tagállamként, a globális GDP-listán is az első 50-ben szerepel” – hívta fel a figyelmet a HAND Szövetség igazgatója, Hamvas Bálint. Kiemelte, hogy mivel globalizált világban élünk, minden ország döntései hatással vannak más országok működésére, lakosságuk mindennapi életére. Példaként a COVID-járványt említette, amely jól mutatta, hogy ha egy betegség megjelenik egy országban, az nem marad ott, pillanatok alatt elterjed a világban, és a megoldáshoz közös fellépésre volt szükség. Hazánk is vakcinákkal és lélegeztetőgépekkel járult hozzá a válság kezeléséhez, amit a fókuszcsoportos beszélgetések résztvevői is pozitív példaként említettek. A Szövetség igazgatója hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország az EU-tagság megszerzéséig maga is részesült hasonló támogatásokban.

Hamvas Bálint, a Hand Szövetség igazgatója / Fotó: HAND Szövetség

Balogh Réka, a Hand Szövetség szakpolitikai munkatársa az elhangzottak mellett fontosnak nevezte a szemléletformálást, a globális felelősségvállalásra nevelést. Egyetért ezzel a lakosság elsöprő többsége is, ugyanis 93 százalékuk gondolja úgy, hogy szükség van a globális problémákkal kapcsolatos ismeretek bővítésére az oktatásban. „Az emberek nem igazán ismerik sem a kormány szerepvállalását, sem a civil szervezeteket, melyek globális kérdésekkel foglalkoznak, ezen fontos változtatni!” – tette hozzá.

Balogh Réka, a Hand Szövetség szakpolitikai munkatársa / Fotó: HAND Szövetség

A közvéleménykutatás apropója

A HAND Szövetség a magyar EU-elnökségi időszakkal egyidejűleg valósítja meg az „Együtt egy nyitott, igazságos és fenntartható Európa felé a világban” elnevezésű kétéves projektjét, amelynek célja a közvélemény és a döntéshozók támogatásának növelése a hatékony és hiteles uniós nemzetközi partnerségek kialakításához a nemzetközi fejlesztés és humanitárius segélyezés területén. A fenti közvélemény-kutatás is e projekt keretében került megvalósításra.