Online jelenlét = üzleti eredmény? Így hoz pénzt a SEO (x)

Ma már azért is erős verseny zajlik, hogy kire hivatkozzon az AI a források között

Ez egészen új kihívást jelent a vállalkozások számára. Így már nem feltétlenül a leghosszabb és legrészletesebb tartalmak aratnak sikert, hanem azok, amelyek az emberek és az algoritmusok számára is könnyen értelmezhetők.

A néhány éve még jól bevált tartalomgyártási technikák ma már nem biztos, hogy ugyanolyan jól működnek, ezért érdemes olyan SEO-szakértőkkel dolgozni, akik már felkészültek az AI hozta változásokra.

Mennyi időn belül hoz eredményt a SEO?

Általában néhány hónapon belül, de ez egyrészt a SEO-munka minőségétől, másrészt a versenytársak erősségétől is függ. Amíg bizonyos kulcsszavakra akár néhány hét alatt is jó helyezést érhetsz el, addig a keresettebb kifejezésekre való előnyös rangsorolás 6-12 hónapot is igénybe vehet. Utána viszont már folyamatos forgalomra számíthatsz.