Javuló hangulat Európában – profitálhat ebből Magyarország is?

Az ágazatok teljesítménye Magyarországon is kulcskérdés lesz, főleg, mivel mind a termékek, mind a szolgáltatások kereskedelmében fontos partnerünk az USA. A teljes magyar exportban az USA-ba irányuló kivitel körülbelül 5 százalékot tesz ki, a régióban Szlovákia mellett ez a legmagasabb arány. A gépek és elektromos eszközök közel felét teszik ki az Egyesült Államokba irányuló magyar áruexportnak, a szállítóeszközök pedig nagyjából a harmadát. Eközben erre a két termékcsoportra a legmagasabbak a jelenlegi vámszintek, így fontos lesz, hogy az ezeken kívül eső termékek és a szolgáltatások milyen mértékben tudják majd ellensúlyozni ezeknek az ágazatoknak a bevételkiesését.

A német gazdasági hangulatot jól megragadó ZEW hangulatindex és az IFO intézet által közölt üzleti hangulatindex is növekedett az elmúlt hónapokban. Az április 2-i Liberation Day – az emlékezetes nap, amikor Donald Trump bejelentette a mindenkit meghökkentő vámokat – okozott ugyan némi megtorpanást ezekben a mutatókban is, ám ezt követően ismét emelkedést láthattunk. Ami kifejezetten pozitív, hogy most már nemcsak a várakozások javulnak, hanem a jelenlegi helyzetmegítélésre vonatkozó mutatók is emelkednek. A feldolgozóipari konjunktúramutatók szintén emelkedtek év eleje óta, ami jelzi, hogy a vállalatvezetők is egyre optimistábbá váltak.

A gazdaság szépen lassan magára találhat a következő negyedévekben, és 2026-ban már érezhető fellendüléssel számolunk a magyar gazdaságban is, amelyet a külső kereslet élénkülése és a kormányzati fogyasztásélénkítő intézkedések is támogathatnak. Ugyan idén 1 százalék feletti növekedést nehezen fog tudni kipréselni magából a magyar gazdaság, azonban jövőre már más lehet a helyzet. 2026-ban az új, elkészülőben lévő ipari beruházások is bekapcsolódnak a termelésbe, ami szintén támogathatja a növekedést.