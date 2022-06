A cseh Agrofert Csoport veheti meg 810 millió euróért a Borealis nitrogénüzletágát – közölte csütörtök este az OMV vegyipari leányvállalata.

Az Agrofert kötelező ajánlatot tett, a zárás pedig az év második felében várható

– tette hozzá az osztrák cég, hozzátéve, hogy még a szükséges engedélyeket is be kell szerezni.

Fotó: Igor Zarembo / Sputnik via AFP

A közlemény szerint az Agrofert Csoport számos iparágban tevékenykedik a közép-európai régióban, többek között a vegyiparban, a mezőgazdaságban és az élelmiszertermelésben is. A 2021-ben 7,5 milliárdos konszolidált forgalmat bonyolító konszern több mint 200 vállalatot tömörít, és mintegy 31 000 embert foglalkoztat. Az Agrofert egyben Európa egyik vezető növénytápanyag-gyártója is, Németországban, a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában található gyártóüzemekkel. A Borealis nitrogénüzletága növényi tápanyagokat, melamint és nitrogéntermékeket is forgalmaz.

Hamarosan megkezdődnek a kötelező tájékoztatási és konzultációs eljárások a munkavállalók képviselőivel

– áll még a Borealis közleményében.

A Borealis a jövőben az alaptevékenységére összpontosít, azaz a poliolefinek és az alapvegyszerek területén alkalmazott megoldásokkal foglalkozik a körforgásos gazdaság keretei között.