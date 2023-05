Szadomazo apostolokkal ábrázolják Jézust az Európai Parlamentben, a képet Elisabeth Ohlson leszbikus svéd művésznő fotókiállításán állították ki. A kiállítás május 2. és 5. között volt látható a parlament épületének egy elzárt részében, a művésznő szerint kísérlet volt arra, hogy Jézust az LMBTQ-jogok támogatójaként mutassa be.

Ohlson művének egy másik darabja egy meztelen fekete férfit ábrázolt a kereszten, miközben egy szintén meztelen fehér férfi öleli őt.

Az Origo cikke szerint Ohlson a Katolikus Hírügynökség szerint már korábban is felháborodást keltett. 1998-ban Svédországban turnézott az Ecce Homo című sorozatával, amely Jézusról készült képeket mutatott be, amelyeken homoszexualitást, transzneműséget és BDSM-fetisizmust népszerűsítő témák szerepeltek. Amikor a sorozatot 2012-ben a szerbiai Belgrade Pride fesztiválon kiállították, a szerb ortodox egyház pátriárkája, Irinej megvetette és felszólította a szerb kormányt, hogy tiltsa be a mélyen sértőnek és istenkáromlónak minősített alkotást.