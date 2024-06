A németek már a háborúra készülnek

Meglepő kijelentést tett Boris Pistorius. A német védelmi miniszter az orosz fenyegetés közepette igyekszik megerősíteni a Bundeswehr felkészültségét, és felszólította a német katonákat, hogy 2029-ig készüljenek fel a háborúra - írja egy orosz internetes portál, a német Focusra hivatkozva.

A sorozás új formáját javasolja a német védelmi miniszter / Fotó: AFP

A védelmi miniszter szerint a háborús készülődés magában foglalja a pénzügyek, a felszerelés és a személyzet biztosítását. Azt javasolja, hogy vezessék be a "sorozás új formáját", amit hadkötelezettségként értelmezett. Mint ismeretes, 2011-ben Németországban felfüggesztették a sorozást. Ám komoly közfigyelem övezi ezt az érzékeny témát Németországban is.

Az orosz portál emlékeztet, hogy Pistorius korábban visszautasította a német katonák ukrajnai bevetését.

Míg Olaf Scholz német kancellár a berlini Nemzetközi Repülési és Űrhajózási Kiállítás (ILA) megnyitóján azt mondta:

a szövetségi kormány nagy érdeklődést mutat egy erős repülőgépipar iránt Németországban és Európában.

A kancellár azt is említette, hogy további 20 Eurofightert rendelnek ebben a törvényhozási időszakban a folyamatban lévő beszerzés (38 repülőgép) mellett.

Nemrégiben levették a napirendről a sorozást a németek

Pistorius mostani megszólalása azért is érdekes, mert a védelmi miniszter nemrégiben vette le a napirendről a kötelező sorkatonaság ügyét, kiváltva a sorozáspárti kereszténydemokraták és keresztényszocialisták bírálatát. A pártok közti és a szociáldemokrácián belüli vitákban a megosztó sorozás szó gyakran fel sem merült, a berlini politikai csatározások középpontjában a BundesWehr létszámgondjai álltak. És egyelőre a tartalékos honvédők gyorstalpalós kiképzése helyett a professzionális katonaság ösztönzőrendszerét fejlesztik, hogy vonzóbbá tegyék a hivatásos katonai pályát, így töltve fel a német hadsereg létszámát. Egyébként a sorozás visszaállítása esetén Pitorius a svéd-modellt követné, mert szerinte az felel meg Németorzág igényeinek,

A 27 országból álló tömbben 9 országban van kötelező sorozás

Az Európai Unióban jelenleg kilenc országban van kötelező sorozáson alapuló, néphadsereg típusú katonaság. Ami azt jelenti, hogy a 27 országból álló tömb nagyjából a világátlagot hozza, mivel globálisan is csak minden harmadik országban soroznak. És nagyjából tucatnyi országban a nőket is besorozzák. Ezen országok egyike Svédország, egyúttal az egyetlen az EU-ban, ahol a nők is szolgálnak.

Európában az is színezi a képet, hogy az uniós csapat jobbára a NATO katonai szövetségnek is tagja, így joggal számíthat az észak-atlanti védernyőre. A semleges Ausztria az egyik kakukktojás, illetve a közelmúltig semleges Finnország és Svédország is friss NATO-tag. A finnek és a svédek esetében nagy hagyománya van a közös teherviselésen alapuló hadseregszervezésnek. A balti államok esetében az erős posztszovjet tömeghadsereg hagyományáról sem szabad elfeledkezni, továbbá a Moszkva-pszichózis is munkál a térségben. Ciprus máig egy görög-török félbevágott ország, furcsa lenne, ha nem tartanák fontosnak minden hadra fogható ember kiképzését. Ez a szunnyadó konfliktus a görögországi katonai éberséget sem hagyja nyugodni.