A dizájnra mindenki vevő A lakberendezési magazinokban szereplő látványvilág az aktuális trendekkel együtt kézzelfoghatóvá válik a lakástrend-kiállításon, aminek hangsúlyozott értéke, hogy az egyszeri műalkotásként értelmezett enteriőrök elemeihez kínál beszerzési útmutatót. A Budapest Arénában pénteken megnyíló S/alon kiállítás állandó tematikus blokkjában, a Hello Magyar Design tárlatában 30 hazai művész legújabb tervezésű bútorait, lámpáit, textileit és kerámiáit is megismerheti a közönség. Hazai tervezőkkel, kivitelezőkkel dolgoztatni a fenntarthatóság miatt is fontos irány, a helyben elérhető termékek ugyanis jóval környezetkímélőbbek, mint a messzi országokból importáltaké.