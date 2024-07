Élénkül a lakáspiac, a panelek kelnek el a leggyorsabban

Teljesebbé vált a lakáspiaci kép, ami az árak alakulását illeti, és enyhe áremelkedés látható az élénkülésnek köszönhetően – derült ki az Ingatlan.com friss elemzéséből, amely tulajdonosok által eladott 63 ezer lakóingatlan adatai alapján bemutatja azt is, hogy az idén hány nap alatt keltek el az eladásra szánt lakóingatlanok a különböző településtípusokon.

Egyértelművé vált a lakáspiac élénkülése

A legfrissebb hivatalos, idei első negyedéves adatok alapján az országos lakáspiacon megkezdődött az élénkülés: 36 százalékkal nőtt az eladott lakóingatlanok száma, szemben az egy évvel korábbi 23 százalékos csökkenéssel. A használt lakóingatlanok ára a KSH adatai szerint az előző negyedévhez képest 5,3, az újaké 4,6 százalékkal nőtt. Az előzetes, múlt év végére vonatkozó hivatalos statisztikák még árcsökkenést mutattak, ám az újabb adatok beérkezése után már drágulás rajzolódott ki. A KSH és az MNB legfrissebb statisztikái így megerősítik azt a képet, amely a keresleti-kínálati adatokból látható volt már 2023 végén és 2024 elején is – értékelte a KSH és az MNB által közölt első negyedéves adatokat Balogh László, az Ingatlan.com szakértője.

Véleménye szerint

a lakáspiaci forgalom

és az árak változása,

valamint az értékesítési idő alakulása

több hónap alatt rajzolja ki a lakáspiac aktuális folyamatait. Azt is elmondta, hogy jelenleg már mindhárom tényező a lakáspiac élénküléséről tanúskodik, mert

a legutóbbi időszakban már az eladási idők is rövidültek.

A piaci folyamatok lassulásakor a kereslet csökkenésével párhuzamosan először az eladási idők kezdenek nőni, és ez kitart akkor is, amikor már elindult a gyorsulás, élénkülés. Akkor ugyanis régebben a piacon lévő ingatlanokat is felszívja a kereslet, ami rövid távon tovább növeli az értékesítési időket. Ezt követően viszont egy-egy ingatlan már kevesebb időt tölt eladósorban. Az aktuális adatokból a kereslet növekedése, az árak emelkedése és az eladási idők rövidülése egyértelműen kirajzolódik tavalyhoz képest, ami azt is jelenti, hogy a lakáspiac ismét élénkülő fázisba került – írta a szakember.