Fotó: 123rf.com

Mikor számítunk egészségesnek?

Az egészség egy viszonylag szubjektív fogalom, melyet azonban évszázadok óta sokan próbáltak már meghatározni. 1946-ban a WHO szerint az volt az egészséges, aki nemcsak, hogy nem rendelkezett fogyatékossággal vagy bármilyen betegséggel, hanem lelkileg, testileg és szociálisan is megfelelő kondícióban volt. Ezt 1948-ban már kiegészítették azzal, hogy ez egy olyan állapot, amikor egy személy képes optimálisan teljesíteni; még később pedig azzal, hogy ki tudja bontakoztatni az egyén a lehetőségeit.

Ma már a tudósok nagy része azt a nézetet képviseli, hogy akkor vagyunk egészségesek, ha annak ítéljük magunkat - ezt az állapotot tehát teljességgel a mi érzékelésünk határozza meg. Ám arra, hogy mi alapján érezzük magunkat fittnek és elégedettnek, számos tényező gyakorol hatást.

Mi minden befolyásolhatja az egészségi állapotunkat?

Azt, hogy milyennek éljük meg egészségünket, az alábbi négy fő marker határozza meg:

1. A környezetünk

Ide tartozik szűkebb és tágabb, gazdasági és társadalmi környezetünk egyaránt: a lakóhelyünk kulturális sajátosságai, éghajlata, légszennyezettsége, foglalkoztatási ártalmai éppúgy, mint a társas kapcsolataink vagy az iskolázottságunk. A fő különbség a szűkebb és tágabb környezetünk között az, hogy míg az előbbit képesek vagyunk befolyásolni, utóbbit már csak nagyon nehezen.

2. Az egészségügyi rendszer

Nem mindegy, milyen minőségű és gyorsaságú egészségügyi ellátást kapunk, ha már betegek vagyunk - ahogy azt sem, mit teszünk a kórok megelőzéséért. Bár a kisvárosokban, zsákfalvakban nehezebben lehet hozzájutni a megfelelő gyógykezelésekhez, a szakértők mégis úgy vélik, minimálisan, mindössze 10%-ban függ az egészségi állapotunk a gyógyellátás színvonalától. Az okuk erre igen egyszerű: a cigarettázást, az ivást és az egyéb, káros szokásokat orvostól függetlenül művelik az emberek - nem is beszélve a környezeti ártalmakról, amik szintén az orvoslástól függetlenek.

3. Biológiai tulajdonságaink, genetikánk

Egy része tulajdonságainknak adott (pl. életkor, nem) vagy öröklött (például a hajunk és a szemünk színét, az immunrendszerünk erőssége); más részükön azonban mi magunk is változtathatunk. Ilyen például az, ha éppen túlsúlyosak vagyunk: ebben az esetben némi életmódváltással, testsúlykontroll bevezetésével jelentős változásokat érhetünk el.

Életmódunk mindennapi döntéseinkből tevődik össze: az átlagos, napi fizikai aktivitásunkból, magatartásunkból, étkezési szokásainkból, valamint az ún. rizikómagatartások (alkoholfogyasztás, dohányzás) meglétéből vagy azok hiányából. Ezeken viszonylag sokat tudunk alakítani, hogy minél egészségesebbek maradhassunk.

Mit tehetünk az optimális teljesítőképességért?

Ép testben ép lélek - tartja az okos közmondás. Ám a mindennapos stressz, a mentálisan és/vagy fizikailag kimerítő (huzamosabb ülő- vagy éppen álló helyzetű) munka, a kevés alvás vagy az egyéb, egészségtelen szokások fenntartása negatív lenyomatot hagyhatnak nemcsak közérzetünkön, hanem a napi sport-és munkateljesítményünkön is.

Azért, hogy a hétköznapokban egészségesebben funkcionáljunk, az alábbiakat mindenképp érdemes betartanunk:

Mozogjunk minél többet! Ha csak napi 15-20 percet sikerül, az kezdetnek pont jó: a lényeg a rendszeresség.

Együnk kevesebb zsírt, és több fehérjét! Lehetőleg azonban egyetlen makrotápanyagot se mellőzzünk (még a sokszor mumusnak kikiáltott szénhidrátot se), hiszen bizonyos mennyiségben mindegyikre szüksége van szervezetünknek.

Hagyjunk fel a dohányzással és a rendszeres italfogyasztással! Már amennyiben szeretnénk megőrizni szívünk és ereink egészségét, velük ugyanis ez nem fog sikerülni.

Védjük magunkat a stressz hatásaival szemben! Elkezdhetünk jógázni, kijelölhetünk egy “képernyőmentes” időzónát vagy olvashatunk este az okostelefonozás helyett: a lényeg, hogy a nap végére sikerüljön megtalálnunk ismét a lelki békénket. Ez ugyanis a megfelelő minőségű alvás, az alvás által pedig a hosszabb élet kulcsa.

Ápoljuk kapcsolatainkat! Fontos a munka is, a szórakozás is, de egyik sem pótolhatja az összetartó családi és baráti kapcsolatokat. Amikor csak tehetjük, erősítsük kötelékeinket, ezzel örömet szerezve nemcsak szeretteinknek, de saját magunknak is.

Végül, de nem utolsó sorban: figyeljünk oda személyes higiéniánkra, testünk jelzéseire, és ha bármi gondot érzékelünk, ne habozzunk orvoshoz fordulni! Ha nem hagyjuk elfajulni kisebb-nagyobb betegségeinket, több évvel is meghosszabbíthatjuk életünket; emellett pedig napi feladatainkról sem vonja el a figyelmünket semmi.

Ha mindezekre odafigyelünk, teljesítményünk jócskán javulhat a munkában is, valamint több sikerélményünk lehet az általunk kedvelt sportokban is. Bár elsőre soknak tűnhet ez a sok “szabály”, ne feledjük: az egészséges életmódhoz kis lépésekben vezet az út, és sosem késő azokat megtenni!