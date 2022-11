A bérkülönbség nem ismeretlen jelenség a társadalomban. A fizetési szintek több tényezőtől is függhetnek, és a gazdasági adatok azt mutatják, hogy a kapcsolati állapot is befolyással lehet rájuk – írta meg a Big Think. A felmérés szerint a házasság általában magasabb jövedelmet jelent. A házasok többet keresnek, mint az egyedülállók, a házastársak között pedig általában a férfiaknak magasabb a keresete.

Béremelés, az anyagi előnyök mellett jobb egzisztenciát is jelent a házasság

Fotó: Peter Dazeley / Getty Images

Sok hipotézis van azzal kapcsolatban, hogy a házas férfiak miért érnek el magasabb fizetést a munkahelyükön, mint más dolgozói csoportok. Az American Economic Journal: Macroeconomics című folyóiratban megjelent új tanulmány szerint ez nagymértékben függ attól, hogy

a házasságban élő férfiak számára jelentős biztonságérzetet nyújt a partner által nyújtott anyagi támogatás.

A magasabb bér is a házasság előnyei közé tartozik

A tanulmány arról nem szól, hogy mi a jó házasság titka, de az előnyét, legalábbis az egyiket egyértelműen megmutatja. Az, hogy a házasságban élők többet keresnek, mint az egyedülállók, statisztikailag megalapozott. Nemtől és végzettségtől függően változik, hogy mekkora a bérelőnyük.

A fizetéseik többlete 4,5-től 32,6 százalékig is terjedhet.

Ez a szakadék a férfiak és a nők esetén is fennáll, de általában a férfiaknál jelentkezik erőteljesebben.

Több olyan megközelítés van, ami magyarázni igyekszik a házassági bérprémium jelenséget. Az egyik ilyen, hogy nem maga a házasság az oka a magasabb bérezésnek, hanem az eleve többet keresők vonzóbb partnerré válnak, így könnyebben alakítanak ki hosszú távú kapcsolatot. Egy másik lehetőségként emlegetik, hogy a házas férfiak többet tudnak a munkára és a karrierjükre koncentrálni, tekintve, hogy a feleségük elvégzi a házimunka nagy részét.

American Economic Journal: Macroeconomics tanulmánya szerint ezek a tényezők valóban hatással vannak a magasabb fizetésekre a házasok esetén, de mint írják, nem ezek vannak a legnagyobb hatással az egyedülállókkal szembeni bérkülönbségre. A kutatók szerint az, hogy a házasoknak ott van a párjuk, aki többek között anyagi támogatást nyújt, lehetővé teszi, hogy a partnerük jobb döntéseket hozhasson álláskeresés közben. Munkahelykeresés közben sok szempontot kell figyelembe venni és mindig jelentős a kockázat. A kutatók felállítottak egy modellt, ami azt szimulálta, hogy az egyedülállók és a házasok hogyan keresnek munkát.

A házasság magával hozza a béremelést?

A modell egyik fő felismerése az volt, hogy a házasok támaszkodhatnak a partnerük jövedelmére munkakeresés közben. Ez azt jelentette, hogy több idejük volt keresni és válogatósabbak lehettek.

Az egyedülállók, akik csak a saját bevételükre támaszkodhattak, kénytelenek voltak az első munkát elvállalni, amit lehetett, hogy ne maradjanak pénz nélkül.

Ez együtt jár azzal, hogy egy szingli nem várhat akár több hónapot egy valóban jól fizető állásra, kénytelen megalkudni.

A modell másik nagyobb eredménye, hogy rávilágított arra, hogy a házasságban élők hajlamosabbak gyorsabban felfelé lépkedni a munkahelyi ranglétrán. Ez a vizsgálatok szerint azért lehetséges, mivel a házasok tisztában vannak azzal, hogy a jövedelmüktől nem egyedül függenek, így folyamatosan keresik a jobb pozíciókat és tesznek az elérésükért. Mondhatni a házasok a családjuk érdekében sosem pihennek meg a munkában.

Ez a két jelenség erősíti egymást a kutatók szerint. Az egyik házas fél magasabb fizetése lehetőséget jelent a partnerének az alaposabb munkakeresésre, miközben a munkahelyen is fontos folyamatosan előrelép, hogy meglegyen az anyagi háttér arra az esetre, ha a házastársnak idő kell egy új, jobban fizető munka megtalálásához.

Az anyagi biztonság titka a jó házasság

Vannak olyan elképzelések, miszerint a nők iskolai és munkahelyi előmenetele ronthatja a férfiak bérprémiumát. Ez azon a logikán alapszik, hogy a feleségnek a magasabb végzettség vagy a magasabb beosztás mellett kevesebb ideje jut a ház körüli teendőkre, amit így a férjével nagyobb arányban kell megosztani. Az elmélet támogatói szerint ez a férjtől elveszi a lehetőséget, hogy építse a karrierjét. Természetesen ez az elmélet fordítva is értelmezhető.

Hozzá kell tenni, hogy a American Economic Journal: Macroeconomics folyóiratban megjelenő tanulmány cáfolta azt a megközelítést.

A kutatók szerint mind a két félnek előnyös, ha a partnere előrébb lép a tanulmányokban vagy a munkában.