Gőzerővel terjeszkednek a lengyelek a horvát élelmiszer-kiskereskedelemben. Az elmúlt években több bolthálózatot is megvásároltak, nemrég pedig egy újabb szereplővel bővült a portfóliójuk, ezzel a lengyelek lettek Horvátország legnagyobb élelmiszer-kiskereskedői.

A lengyel Enterprise Fund befektetési alap 2018-ban jelent meg Horvátországban, mikor is bevásárolta magát az ország második legnagyobb pékséghálózatába, a Pan-Pekbe. Az Enterprise Investors alá tartozó tőkealap még ugyanebben az évben megvásárolta a tengermelléket uraló, 384 kisboltból álló Studenac Market hálózatot is, ezzel pedig megkerülhetetlen tényezővé vált az adriai kiskereskedelemben.

Fotó: Shutterstock

A lengyelek még itt sem álltak meg.

Sorra bekopogtattak a tengerparton üzemelő többi bolthálózat vezetőihez is, és 2019 nyarán megvásároltak még négy lokális jelentőségű kereskedelmi láncot, melyeket integráltak a Studenacba. A Splittől egészen az Isztriáig terjedő, több mint 750 üzletet működtető vállalat közvetlenül a világjárvány előtt Zágrábban is megtelepedett, ahol nyolc új kereskedést nyitott. A koronavírus-járvány alatt a lengyelek sikeresen megvásárolták a Pan-Pek többi tulajdonrészét, valamint Dél-Dalmácia legnagyobb bolthálózatát, a Pemót.

Ezzel sem elégedtek meg, tavaly bekebelezték a csaknem 300 üzletet működtető közép-horvátországi Loniát is. A terjeszkedés nemrég ennél is tovább ment, a Studenac vezetősége bejelentette, hogy a fővárostól északra található megyékben működő Strahinjcica vállalatot is megvették.

A 47 boltot működtető hálózat felvásárlásával a lengyelek lettek az ország legnagyobb élelmiszer-kiskereskedői.

A Studenac hálózat az új felvásárlásnak köszönhetően ugyanis már 1136 üzleti egységgel van jelen a horvát piacon, és ezzel hivatalosan is az övék lett a legtöbb kisbolt az adriai országban. Ennek ellenére az éves forgalmat tekintve még nem piacvezetők. Megelőzik ugyanis őket az olyan, szupermarketeket működtető nagyvállalatok, mint az egykori Agrokor konszern ékkövének számító Konzum, a Lidle, a Kaufland, a Plodine és a SPAR is.

Fotó: Shutterstock

Bár már meghódították a horvát piac nagy részét, a legnagyobb visegrádi nemzet befektetői továbbra sem terveznek megpihenni. Erről a Studenac vezérigazgatója beszélt a fentebb említett üzlet bejelentésekor. Michal Senczuk elmondta, hogy még legalább fél tucat kisebb-nagyobb bolt és egy gabonaipari vállalat felvásárlásáról folytatnak egyeztetéseket. A céljuk ugyanis az országos jelenlét kialakítása, ám eddig a 21 megyéből csak 17-nek a piacára tudtak bekerülni. Az eddigi tapasztalatok viszont arra engednek következtetni, hogy a Studenac valószínűleg néhány éven belül az ország egész területére el fog jutni. Az Enterprise Investors a horvátországi jelentléttel egyébként nem csak a kiskereskedelmi bevételeket kívánja lefölözni. A Studenac polcain ugyanis az ismert hazai és nemzetközi brendek mellett megtalálhatók a lengyel termékek is.