Az orosz–ukrán háború kirobbanása után nehéz helyzetbe került a Balkán legjelentősebb élelmiszeripari és kiskereskedelmi vállalata, a Fortenova. A cég jogelődjét, az Agrokort ugyanis 2018-ban a Sberbank mentette meg a csődtől a részvények 44 százalékáért cserébe.

Fotó: Shutterstock

Az orosz pénzintézet viszont a brüsszeli szankciók miatt tavaly év elején kiszorult az Európai Unióból, ez pedig nehéz helyzetbe hozta a Fortenovat. A Sberbank és a részvények 7,5 százalékát birtokló, szintén orosz VTB bank ezért a zágrábi székhelyű vállalat eladása mellett döntött. Lehetséges vásárlóként felmerült többek között a Jellinek Dániel érdekeltségbe tartozó Indotek-csoport is, ám végül a cég vezetése úgy határozott, hogy inkább Saif Alketbi egyesült arab emírségekbeli befektetőnek adja el a vállalatot. Az 500 millió euró értékűre becsült tranzakció viszont meghiúsult, az arab üzletembert ugyanis az Európai Unió és Zágráb is gyanúsnak találta. Nem volt ugyanis kizárható, hogy az arabok mögött valójában ne az oroszok állnának. Ezért most újra eladásra kínálják a cég oroszok kezében lévő többségi tulajdonrészeit.



Nem mindegy ki veszi meg



Az, hogy ki vásárolja meg az egész Balkán számára stratégiai jelentőségű óriásvállaltot koránt sem mindegy.

A Fortenova csoporthoz tartozó több mint 100 cég ugyanis az élet minden szegmenségre kihatással van Horvátországban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában, de Szlovéniába is jelentős tényező. A Fortenova méreteit jól szemlélteti az is, hogy 2018-ban

a cégcsoport termelte a horvát GDP 15 százalékát és annyi embert foglalkoztatott, mint a három legnagyobb magyar magánvállalat együttvéve.

A vállalat egyébként a 2018-as átszervezése óta jól teljesít. A tavalyi évben például 5,2 milliárd eurós forgalmat és csaknem 280 millió eurós nyereséget termelt.