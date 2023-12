Újabb fejezetéhez ért a napokban kirobbant halháború a magyarországi, német hátterű diszkontláncok között. Ezúttal az Aldi gördítette tovább az eseményeket.

Tűzszünetet ajánlott az Aldi a Lidlnek, de egyből viccet is csinált belőle. Fotó: GettyImages

Ezúttal az Aldi gördítette tovább az eseményeket, amely rövid, de annál sokrétűbb bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben egyrészt mintha békejobbot nyújtottak volna nagy riválisuknak, a Lidlnek, hogy aztán rögtön oda is szúrjanak nekik. A poszt így szól:

Karácsony közeledtével ne legyünk szálka egymás szemében! Mindenkit várunk december 24-én is, ha csak egy Lidl bit.

Az Aldira egyébként is jellemző a tréfás közösségi médiás aktivitás, de a Lidl bit (ami az angol little bit, magyarul egy kevés parafrázisa) kétségkívül erős szóvicc. Ráadásul burkolt jelentése is van.

Ha ezt meg akarjuk fejteni, érdemes felidézni, hogy az elmúlt napokban éles halháború tört ki a Lidl és az Aldi között. A Lidl ősz óta alkalmaz pénteki halnapot, amikor is eredetileg 15 százalékot kedvezményt kínált. Erre most reagált az Aldi és a csütörtököt nevezte ki a saját halakciója napjának 20 százalék kedvezményt kínálva. Azonnal megérkezett a Lidl válasza és a halpéntekeken már 25 százalékos akciót ajánlott.

Talán mondani sem kell, hogy az Aldi sem maradt veszteg. Megfejelte a karácsonyi halakcióját és már 30 százalékos az árleszállítás. A Lidlnél sem tétlenkedtek, és a halpéntekeken 25 százaléknál nagyobb árleszállítást alkalmaznak. Most szombatig a friss, bőrös lazacfilé például 35 százalékkal olcsóbb.

Mindezek után érdemes összevetni a két boltlánc árait. Például a friss bőrös lazacfilénél a Lidl 5290, az Aldi 5629 forintos árat szabott. A pontynál minimális, mindössze 9 forintos az eltérés: 2990 kontra 2999 forint. A Lidl tehát olcsóbb, igaz, aki kuponnal vásárol az Aldiban, az ebből még ezer forintos engedményt kaphat.

Visszatérve az Aldi friss üzenetére, a "karácsony közeledtével ne legyünk szálka egymás szemében" részt határozottan úgy tűnik, mintha a halháború lezárására vonatkozna. A folytatás, vagyis a "mindenkit várunk december 24-én is, ha csak egy Lidl bit" viszont egyértelmű fricska a Lidl felé. Ezzel ugyanis arra céloz az Aldi, hogy miközben a rivális zárva tart szenteste napján, ők kinyitnak és ki fogják szolgálni a vásárlókat.

Most már csak az a kérdés, hogy a Lidl melyik részére koncentrál a bejegyzésnek és a tűzszünetet választja vagy revansot vesz a tréfás csúfolódásért.