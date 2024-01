Megint drágul az üzemanyag Magyarországon – derült ki a Holtankoljak.hu friss előrejelzéséből.

Döntöttek az új üzemanyagárakról: péntektől folytatódik a drágulás – januárban eddig már 50 forintos emelés állt be (Fotó: Rákóczy Ádám)

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis péntektől tovább emelik a nagykereskedelmi árakat. Ez pedig érinti a benzin és a dízel árát is. Egészen pontosan

a benzin bruttó 5 forinttal, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 6 forinttal drágul.

Így a hét utolsó munkanapjától az üzemanyag átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin – 590 Ft/liter,

gázolaj – 625 Ft/liter.

Arra kell számítani, hogy a nagykereskedelmi áremelés a kiskereskedelembe is begyűrűzik, tehát ugyanennyivel emelkedhetnek az árak a benzinkutakon is. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy átlagárakról van szó, amelyektől az egyes töltőállomások akár 10-20 forinttal is eltérhetnek.

Mennyivel drágult eddig 2024-ben az üzemanyag?

Akárhogy is, ezen a héten már másodjára emelkedik az üzemanyag ára. Hétfőn számoltunk be róla, hogy szerdától, tehát mától a benzin esetében a nagykereskedelmi ár bruttó 4 forinttal emelkedik, míg a gázolajért bruttó 5 forinttal kell többet fizetni. Ehhez jön hozzá a pénteki bruttó 5 és 6 forintos drágítás.

Egy hét alatt tehát a benzin 9, a dízel 11 forinttal kerül többe. Ez még nem mondható markáns változásnak, ugyanakkor ha a teljes januárt vizsgáljuk, már sötétebb a kép. Az év első hónapjában ugyanis

már eddig 46 és 51 forinttal emelték meg a benzin illetve a dízel literenkénti árát.

A pénztárnál sok jelentősége nincs, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy ebből 41 forintot a kötelező és az EU által elvárt jövedékiadó-emelés tesz ki. Mindenesetre ez egyúttal azt is jelenti, hogy a tavaly szeptembertől januárig tartó üzemanyagár-csökkentés eredménye már félig elolvadt: abban az időszakban mintegy 100-100 forinttal esett a magyar üzemanyagok árszintje.