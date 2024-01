Megnyitotta első üzletét Magyarországon a WHSmith. A nagy múltú brit kiskereskedelmi lánc magyar piacra való belépésére a Budflyer hívta fel a figyelmet.

Új boltlánc jelent meg Magyarországon – nem akárhol nyitott üzletet. Fotó: Shutterstock

Az új bolt nem akárhol várja a vásárlókat:

a Liszt Ferenc Repülőtér 2B termináljának indulási oldalán nyitották meg.

Ez persze nem véletlen, ugyanis a WHSmith előszeretettel települ repterekre. Éppen ezért sokaknak például az angliai utazásai miatt is ismerős lehet a márka. A boltlánc azonban nem csak ilyen infrastruktúrákban jelenik meg, és sokkal kiterjedtebb hálózattal rendelkezik, mint a reptéri környezetben megszokott duty free üzletek.

Mit lehet tudni a WHSmithről?

Az 1792-ben alapított Smith eredetileg egy családi kézben lévő újságárusító üzletnek indult, de nem sokkal később már hálózattá nőtte ki magát, és a világ első kiskereskedelmi láncává vált, amikor 1828-ban létrejött a WHSmith. Tavaly ünnepelte fennállásának 231. évfordulóját. A kiskereskedelmi társaság az Egyesült Királyságban piacvezető: több mint 600 boltot működtet kiemelt közterületeken (fő- és bevásárlóutcákban) és további mintegy 800 üzletet visz repülőtereken, vasútállomásokon, kórházakban és autópályák mellett.

Jelen van Ausztráliában, Délkelet-Ázsiában, Indiában és a Közel-Keleten is. Immár harminckét ország több mint 120 repterén üzemel. Fő profilja a könyvek, újságok és írószerek árusítása, azonban az elmúlt időszakban egyre szélesebb az áruválasztéka. A különböző desztinációjú boltjaiban egyebek mellett

számos helyi termék,

elektronikai eszközök,

ételek és italok

is elérhetők.

Mit lehet tudni a WHSmith új magyar boltjáról?

A ferihegyi bolt még december közepén, három hete nyílt meg. A fejleményről be is számoltak a közösségi médiában.

A LinkedIn-bejegyzésben azt írták, hogy egy 1200 négyzetméteres üzletet adtak át, amelyben számos kulcsfontosságú terméket és helyi specialitásokat kínálnak az utasoknak. Azt is közölték, hogy a magyar boltnyitás része annak a folyamatnak, amelyben száznál is több új üzletet avatnak a következő egy évben. Az nem derült ki, hogy vajon további WHSmith-boltok is nyílnak-e Magyarországon.

Mindenesetre a WHSmith magyar leányát már 2023 nyarán bejegyezték WH Smith Hungary Kft. néven. Az Opten adatai szerint a vállalat főtevékenysége iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, illetve élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem. A cég jegyezett tőkéje hárommillió forint. Székhelye Budapest XIII. kerületében van, a Váci úton a Balance Hall irodaházban.