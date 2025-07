Pestistől a himlőn át a lépfenéig: állatbetegségek vírusai keringenek körülöttünk

Alighogy eltűnt a ragadós száj- és körömfájás a hírekből, a magyar hatóság is reagált a romló horvátországi állategészségügyi helyzetre, azon belül is az afrikai sertéspestis (ASP) kitöréseire: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal (Nébih) Baranya vármegyében, a magyar határ közelében egy magas kockázatú terület létrehozásáról döntött. Ez 15 vadgazdálkodási egységre terjed ki. Mint emlékezetes, a Magyarországon is évekkel ezelőtt megjelent, viszont eddig csupán a vaddisznóállományban azonosított afrikai sertéspestist (ASP) júliusban házisertés-állományban észlelték a Horvátországban Kácsfalu (Jagodnjak), majd Bolmány (Bolman) község területén. A július 21-i héten pedig a horvát hatóság két kitörést állapított meg a magyar határ közelében vaddisznóban, Kácsfalu és Valpó (Valpovo) külterületén, a magyar határtól számított 20 kilométeres zónán belül.

A ragadós száj- és körömfájás mellett a kéknyelv-betegség is nagy károkat okozhat / Fotó: Anadolu via AFP

A Nébih szerint az, hogy már a horvátországi, határ menti vaddisznóállományban is jelen van a betegség, arra enged következtetni, hogy a térség vírusterheltsége magas. Emiatt tovább nőtt annak kockázata, hogy a horvát határszakasz közelében élő hazai vaddisznóállomány megfertőződik az ASP vírusával.

Az ASP jelenléte gyakorlatilag folyamatos, a Nébih márciusban jelezte is, hogy a magyar határhoz közel lévő romániai Temes vármegyében több nagy létszámú sertéstelepen is ASP-kitörést azonosított a román hatóság. Ugyanebben az időszakban Horvátországban újra kimutatták a vírust házisertés-állományokban, valamint Szerbiában is nagyon magas az ASP-esetetek száma házi sertésekben és vaddisznókban egyaránt.

Ragadós száj- és körömfájás: a cél a mentesség

Tavasszal a magyar határ környékén előforduló ASP-kitörésekről elvitte a figyelmet, hogy március 7-én bejelentették: több mint ötven év után újra megjelent Magyarországon a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF). Öt különböző telepen jelent meg a betegség, amelyek mindegyike Győr-Moson-Sopron megyében található, és összesen 19 ezer állatot érintett.

A hazai állattenyésztők és élelmiszer-feldolgozók körében nagy riadalmat váltott ki az RSZKF megjelenése a tovagyűrűző gazdasági hatások miatt. Nemcsak a fertőzött telepek teljes állatállományának leölése, hanem a kereskedelmi korlátozások miatt is nagyok a veszteségek. A kór annak ellenére súlyos károkat okoz még most is, hogy június 6-án bejelentették: Magyarország sikeresen megfékezte az RSZKF-betegséget, így az Európai Unió feloldotta az összes védő- és megfigyelési körzetet, valamint a további korlátozás alá eső területet, amivel együtt a hazai korlátozások is megszűntek. Az unión kívüli, harmadik országokkal történő exportról kétoldalú megállapodásokban kell megegyezni, ami sokszor egy évnél tovább is eltarthat.

Az állategészségügyi hatóság azt tűzte ki célként, hogy az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) ismét megadja Magyarországnak a mentes státuszt,

amelynek kérvényezésére is csak július felében nyílt meg a lehetőség.