Forma–1: idén is Herendi trófeákat kapnak a Magyar Nagydíj dobogósai

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Herendi Porcelánmanufaktúra készítette el a Forma–1 Magyar Nagydíj dobogósainak járó trófeákat. Az idei évtől a gyűjtők is beszerezhetnek egy különleges ereklyét a Herenditől. Kétszáz példányban lesz kapható egy speciális porcelánsisak, amelynek mintája megegyezik majd az adott évi futamgyőztesnek járó serleg díszítésével. A Herendi mellett a Magyar Pénzverő is kuriózummal készül a 40. Magyar Nagydíjra: ők speciális érmesort bocsátanak ki az ünnepi alkalomra.